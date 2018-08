Il corteo alt-right è un super-flop a Washington | una marea alla contro-marcia

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) L'ultradestra arriva a, davantiCasa Bianca, ma sono in meno di una trentina a partecipare alnell'anniversario dei fatti di Charlottesville per cui ne erano attesi fino a 400: scortati dPolizia, sono entrati in una città mobilitata per una massiccia contestazione al grido di "Nazi Go Home!"."Cose brutte accadono quando la gente per bene non fa nulla", ha spiegato Max venuto adal New Jersey per parteciparemanifestazione. "Sono qui perché loro vogliono reclutare fra gli americani medi, ma noi vogliamo dimostrare che la grandissima maggioranza la pensa diversamente". La pensa così la folla discesa su- città notoriamente liberal - per urlare il suo dissenso, con migliaia di persone radunate in più presidi fin dal mattino ad attendere ildell'alt-guidato da Jason Kessler ...