Il cane più protettivo del mondo? È questo La bambina gioca in acqua | ma per lui è

Il proprietario del cane eroe morto : forse non addestrerò più : Teramo - "Non so se continuerò a fare l' addestratore e attività con associazioni cinofile, il dolore è molto forte, ho perso un compagno di vita e di lavoro che viveva in casa con me, vedremo cosa succederà". Così Fabiano Ettorre, l'addestratore aquilano proprietario di Kaos, il pastore tedesco di tre anni e mezzo, uno dei cani eroi dei terremoti del 2016, trovato morto nel giardino di casa a ...

cane Kaos ucciso in Abruzzo - gli animalisti chiedono “leggi più severe” contro i bocconi avvelenati : “L’avvelenamento del Cane eroe Kaos e’ l’ennesimo, orribile episodio che dovrebbe spingere il Parlamento a trasformare in legge le previsioni dell’ordinanza ministeriale contro i bocconi avvelenati e soprattutto, come prevede la mia proposta di legge, di rafforzare le pene per chi si macchia di gesti simili e piu’ in generale per chi uccide gli animali”. Lo dichiara l’on. Michela Vittoria ...

Ucciso Kaos - avvelenato il cane eroe di Amatrice/ Ultime notizie video : “Mi hai tolto la cosa più preziosa” : Ucciso il cane eroe di Amatrice, Kaos è stato trovato avvelenato: addio al Pastore tedesco che aveva scavato tra le macerie dopo il terremoto del centro Italia del 2016.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Ucciso il cane del terremoto di Amatrice - il padrone : "Mi hai tolto la cosa più preziosa" : Kaos, il cane eroe che aveva affiancato i soccorritori durante il terremoto di Amatrice è stato avvelenato. Il pastore tedesco è morto, come comunicato con dolore dal suo padrone Fabiano Ettorre su ...

Compagnie petrolifere americane dicono no a sanzioni più pesanti contro la Russia - : Alcune Compagnie petrolifere ed energetiche americane, le cui attività sono strettamente legate alla Russia, si sono opposte all'inasprimento delle sanzioni contro Mosca. Lo segnala la Reuters, ...

Getta cane in mare con pietra al collo. Costa : 'Pene più severe' - : Il ministero dell'Ambiente si "costituirà parte civile nell'eventuale processo" a carico del padrone della cagnolina mia. Anche il ministro della Giustizia Bonafede annuncia un inasprimento delle ...

Getta cane in mare con pietra al collo. Costa : "Pene più severe" : Getta cane in mare con pietra al collo. Costa: "Pene più severe" Il ministero dell'Ambiente si “costituirà parte civile nell'eventuale processo” a carico del padrone della cagnolina mia. Anche il ministro della Giustizia Bonafede annuncia un inasprimento delle sanzioni per chi maltratta gli ...

cane gettato in mare con pietra al collo - ministro Costa : “Pene più aspre per chi maltratta gli animali” : “Coraggiosa e forte la cagnolina Mia. E sono stati eccezionali i bagnanti che l’hanno soccorsa, allertato le forze dell’ordine e concorso a denunciare il padrone. Pene più aspre per chi maltratta gli animali. Sono i nostri compagni di vita, i nostri fedeli amici: il loro maltrattamento è un delitto atroce e mi muoverò affinché le pene siano inasprite noi, come ministero, ci costituiremo senz’altro parte civile ...

GETTA cane IN MARE CON PIETRA AL COLLO : SI LIBERA E SI SALVA/ Ultime notizie - emergenza al sud sempre più alta : GETTA CANE in acqua con una PIETRA al COLLO: non voleva fare il bagno. Trapani, denunciato il proprietario. Il povero animale è riuscito a LIBERArsi e a raggiungere la riva(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 21:37:00 GMT)

È morta Zsa Zsa - il cane più brutto del mondo : Aveva conquistato la giuria del concorso World’s Ugliest Dog, che ogni anno, alla Sonoma-Marin Fair in Petaluma, California, elegge il cane «più brutto del mondo». Il 23 giugno Zsa Zsa si era aggiudicata il titolo grazie alle sue zampe storte, al corpo tozzo, alla mandibola sporgente e alla lingua così lunga, che quasi toccava terra. Ma pochi giorni dopo, martedì notte, la femmina di bulldog inglese, a 9 anni, è morta nel sonno. Lo ha ...

Moto3 - GP Assen : Aron canet è il più veloce nelle prove libere : I tempi della seconda sessione di libere di Moto3 ad Assen: 1 A. Canet 1:42.677 2 G. RODRIGO +0.138 3 J. MCPHEE +0.155 4 P. OETTL +0.179 5 N. BULEGA +0.265 6 M. BEZZECCHI +0.288 7 F. DI GIANNANTONIO +...

Chi è più intelligente tra cane e gatto? La scienza tenta di risolvere l'annosa questione : Se metteste in una stanza dei proprietari di cani e gatti, e chieste loro quale, trai due animali, è secondo loro il più intelligente, si scatenerebbe una vera e propria guerra di religione. Per chi ...

Pietro Aradori annuncia non sto più con Guendalina canessa : Tra Guendalina Canessa e Pietro Aradori è finito l’amore Lo ha annunciato il cestista con un lungo post sui social. La coppia si era già detta addio nell’aprile dello scorso anno, poi la crisi è rientrata i due hanno continuato a frequentarsi. Ma qualcosa si è rotto di nuovo. E mentre lui ne parla, l’ex gieffina posta scatti in costume. A margine di uno scatto in cui il cestista della Virtus Bologna abbraccia Guendalina, Pietro ...

Zsa Zsa - il cane più brutto del mondo : Ha le zampe storte, il corpo tozzo, la mandibola sporgente e la lingua molto lunga, che quasi tocca terra: Zsa Zsa è il cane più brutto del mondo. È lei, femmina di bulldog inglese di 9 anni, ad essersi aggiudicata il titolo alla competizione che si svolge ogni anno alla Sonoma-Marin Fair in Petaluma, California. Il World’s Ugliest Dog Contest 2018, in realtà, oltre a radunare i cani più atipici e singolari del mondo, ha un obiettivo molto ...