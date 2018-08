Il calo degli sbarchi in Italia e l' uscita di Tesla dalla Borsa di Riad

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi del 9/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,5 miliardi di euro, in ribasso, -9,08%,, rispetto ai precedenti 1,65 miliardi. I ...

Borsa - in calo il controvalore degli scambi dell'8/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,65 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,77 miliardi della vigilia. I contratti si sono ...

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi del 6/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,69 miliardi di euro, in deciso ribasso, -29%,, rispetto alla seduta precedente che aveva ...

Primo calo degli occupati dopo tre mesi : persi a giugno 49mila posti : Lavoro. La Camera vota per bocciare i 450 emendamenti al decreto, rispunta la fiducia. I tecnici del Mef: dagli incentivi sugli under 35 attese 60mila assunzioni nel biennio...

Estate : intossicazioni alimentari - il de calo go degli esperti per prevenirle : Il consumo di piatti freddi e una cattiva conservazione e igiene dei prodotti, specialmente in Estate , sono causa dell’aumento di casi di tossinfezioni alimentari , “uno dei problemi di salute pubblica più diffuso nel mondo contemporaneo“, come spiega Barbara Paolini, vicesegretario Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica), precisando che ogni anno “si stima che nei soli Paesi industrializzati il 30% ...

Mutui - con il calo degli spread torna in auge la surroga : Teleborsa, - Complice una ulteriore riduzione degli spread medi di offerta sui Mutui , nel corso del secondo trimestre 2018 si ravviva l'interesse quanto meno sul canale online per le operazioni di ...

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi del 30/07/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,6 miliardi di euro, in deciso ribasso, -19,93%,, rispetto alla seduta precedente che ...

Dopo Facebook tocca a Twitter. Crolla in Borsa per il calo degli utenti : Dopo Facebook, tocca a Twitter. I dati sugli utenti, in flessione, si abbattono sul titolo del social fondato da Jack Dorsey, il cui titolo apre in calo del 14% a Wall Street.I dati di secondo trimestre evidenziano un forte calo degli utenti attivi mensili di Twitter (complice anche la pulizia degli account falsi): sono 355 milioni, un milione in meno rispetto ai tre mesi precedenti (ma in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno ...