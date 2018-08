Il caldo e gli incendi di questo periodo sono ancora niente Un rapporto

Il leader del Pd Martina ad Affari "Autunno caldo - daremo battaglia" : Se pensano di fare controriforme fiscali a vantaggio di pochi e a svantaggio di lavoratori e di pensionati faranno un danno clamoroso". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina... Segui su Affaritaliani.it

Usa : progressi contro gli incendi in California - ma rimane l’insidia caldo e vento : Migliaia di vigili del fuoco, supportati dall’esercito e da equipaggi provenienti da Australia e Nuova Zelanda, hanno compiuto progressi nel cercare di domare il più grande incendio mai registrato in California, anche se le previsioni meteo per il resto della settimana non sono incoraggianti. Quasi 20 focali principali hanno devastato il vasto Stato occidentale nelle ultime due settimane, alimentati da forti venti e temperature soffocanti. ...

Allerta Meteo - violento shock termico in Europa : ecco la squall-line che spazza via il super caldo - colpirà anche l’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/21 ...

caldo Veneto : aumento degli accessi ai pronto soccorso : Un deciso aumento degli accessi ai pronto soccorso è stato registrato in Veneto, secondo fonti sanitarie, nel corso dell’ultima settimana di grande Caldo. E’ soprattutto il mix di Caldo e afa a causare problemi per anziani, soggetti a rischio dal punto di vista medico e bambini. Il fenomeno riguarda buona parte della regione, soprattutto gli ospedali delle aree lungo la costa, nella pianura centrale e la pedemontana. Allo stato non ...

caldo record in Europa : 65° giorno consecutivo con oltre 25°C in Norvegia - mentre le zanzare spariscono dalla Finlandia e il Portogallo lotta contro gli incendi : Una contea vicino ad Oslo, capitale della Norvegia, ha battuto un record che resisteva da 71 anni per quanto riguarda i giorni consecutivi con temperature superiori a 25°C. L’Istituto Meteorologico norvegese ha dichiarato che il record precedente per la contea di Buskerud, a ovest di Oslo, erano i 62 giorni di fila del 1947. Il record è stato battuto lunedì 6 agosto e oggi, 8 agosto, è il 65° giorno consecutivo in cui le temperature hanno ...

caldo Roma - il Campidoglio : “Distribuite in centro 13 mila bottiglie di acqua” : In considerazione dell’ondata di calore prevista per oggi, mercoledì 8 agosto, la Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la distribuzione gratuita di circa 13.000 bottigliette di acqua, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più a rischio come bambini, anziani e persone affette da patologie. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. I volontari della Protezione Civile, insieme ai giovani del Servizio Civile, saranno ...

In Giappone 70mila ricoverati per il caldo. Seul taglia le bollette - e Kim esce in t-shirt - : Combattere il caldo con il caldo. Secondo la tradizione coreana nei mesi più torridi dell'anno si dovrebbero mangiare zuppe bollenti, un rimedio antico per rinvigorire l'organismo e affrontare le alte ...

Bari - piano operativo emergenza caldo : i dati degli interventi di luglio : ... tra cui un' alta percentuale di anziani, frequentare balere estive, i momenti di sensibilizzazione, gli spettacoli e i laboratori artigianali, presso lo spazio allestito a Pane e Pomodoro e così il ...

Allerta Meteo - tra caldo e maltempo : violenti temporali pomeridiani in Italia - e in Europa si forma una maxi Squall-Line [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

caldo - l’esperto Iss : “Influisce sugli incidenti stradali” : Anche il Caldo influisce sugli incidenti stradali. Soprattutto quelli gravi, che in Italia non accennano a diminuire: se infatti negli ultimi 20 anni si è avuto un generale calo di tutti i casi, quelli mortali restano stabili con una tendenza all’aumento. Complice anche la scarsa propensione degli automobilisti italiani ad utilizzare i dispositivi di sicurezza. La cintura, per esempio, il cui uso – inizialmente più diffuso – si ...

Incidenti stradali - colpa (anche) del caldo : i consigli per viaggiare in sicurezza : Il caldo può avere effetti sul veicolo, in particolare sui pneumatici che devono essere controllati prima di un lungo...

Francia - caldo record : sconsigliata l’ascesa al Monte Bianco : I fenomeni franosi legati alle alte temperature hanno portato le autorità francesi a sconsigliare ufficialmente l’ascesa del Monte Bianco (4.807 metri) lungo la via normale del Gouter, la più frequentata. “A causa dell’ondata di caldo e del fenomeno di siccità che interessa il dipartimento da diverse settimane, si stanno verificando importanti cadute di pietre” lungo l’itinerario, si legge in una nota congiunta di ...

caldo - la situazione meteo in Europa : le temperature sfiorano soglia 40°C tra Francia e Nord Italia - 44°C in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/7 ...

Genova - “allerta caldo” sino a mercoledì : l’allarme “rosso” va avanti dal 31 luglio | : A metà di questa settimana si potrebbe arrivare a 10 giorni di afa di fila: è «una delle prove più importanti» degli ultimi 15 anni per la sanità ligure