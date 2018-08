Il calcio inglese arriva su DAZN con la Coppa di Lega

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Ladifa il suo debutto su, la piattaforma di sport in streaming live e on demand lanciata negli scorsi giorni in Italia.trasmetterà questa settimana in esclusiva tre partite, che saranno disponibili sia in modalità live che on demand. I primi due match, Leeds United-Bolton and Yeovil Town-Aston Villa, sono in programma martedì 14 agosto alle ore 20.45, e daranno agli appassionati italiani un primo assaggio delsulla piattaforma streaming. Giovedì alle 20.45 sarà invece la volta di Sunderland e Sheffield Wednesday. Conosciuta anche come Carabao Cup, ladiè una delle tre competizioni principali deld’oltremanica, insieme alla Premier League e alla FA Cup, e vede al via tutte le 92 squadre che partecipano ai campionati professionistici inglesi.proporrà i migliori match delladi, così come la FA ...