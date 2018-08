I mancini? Si sono presi la loro rivincita

Roberto mancini : “Scelta l’Italia per amore e cuore - ci sarà da lavorare. I giovani? Bisogna sono aspettare” : Roberto Mancini è chiamato al difficile compito di risollevare la Nazionale Italiana di calcio dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: il nostro movimento è all’anno zero, è stato toccato il punto più basso degli ultimi 60 anni e il nuovo CT dovrà inventarsi qualche magia per riportare in auge gli azzurri. Si ripartirà a settembre con la Nations League, poi le qualificazioni agli Europei 2020: obiettivi da non fallire se si vuole ...

mancini : "Io capisco Balotelli? Per 4 anni mi sono disintossicato..." : Roberto Mancini a tutto campo ieri sera a Balalaika su Canale 5. Il c.t. dell'Italia ha parlato di Mondiale, futuro azzurro e anche di Balotelli al quale ha regalato una battuta: "Io sono l'unico ...

mancini : vittorie in III e VIII Municipio sono di tutti - non sola corrente : Mancini: risultato delle ultime elezioni politiche a Roma aveva già segnato un dato positivo per il Pd Roma – Di seguito la nota del deputato PD, Claudio Mancini. “Le vittorie a Roma in terzo e ottavo Municipio sono un patrimonio di tutto il Partito democratico e non di una sola corrente. Il risultato delle ultime elezioni politiche a Roma aveva già segnato un dato positivo per il Pd. Con la vittoria di quattro collegi su dieci, e ...

Nazionale - mancini : 'No agli stage - ascolteremo le esigenze dei club. Italia senza stelle? Sono ottimista' : Roberto Mancini vuole tutelare i club. Per questo il Commissario Tecnico della Nazionale, in un'intervista rilasciata al Secolo XIX, ha ammesso che non farà stage durante la prossima stagione, così da ...

Italia - mancini : 'Dobbiamo crescere ma sono ottimista' : 'Ci serve tempo per crescere ma dobbiamo anche essere anche veloci perchè dobbiamo qualificarci agli Europei. Bisogna lavorare. L'Italia deve comunque sempre giocare per il massimo risultato'. Così il ...