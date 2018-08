I capi must del guardaroba di una vera torinese

vanityfair

: Must have per il lavoro, i 4 capi di abbigliamento immancabili! Ci sono 4 must have che non dovrebbero mai mancare… - Modit_Group_Srl : Must have per il lavoro, i 4 capi di abbigliamento immancabili! Ci sono 4 must have che non dovrebbero mai mancare… - maila87 : Patchwork mania: capi e accessori must per l'estate e l'autunno 2018 - Modit_Group_Srl : Must have per il lavoro, i 4 capi di abbigliamento immancabili! Ci sono 4 must have che non dovrebbero mai mancare… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Né troppo né troppo poco. Rigore e misura. Lo stile è tutto un equilibrio (sopra la follia? Tutto’altro…). Garbo e pragmatismo. La gloriosa tradizione sabauda fa sentire il suo peso anche oggi sull’idea di moda che hanno i torinesi. Almeno per come li vuole l’immaginario comune, e non ce ne vogliano. Chiusi e forse un po’ freddi. Sicuramente riservati. Aristocratici, nel sangue taluni, nei modi talaltri. Attenti al portafoglio. Per dirla come vox populi dice: falsi e cortesi. Un ritratto per luoghi comuni, certo. Ma quasi sempre nei luoghi comuni c’è, da ritrovare in trasparenza, un fondo di verità. LEGGI ANCHEI 10della milanese doc Così, come abbiamo visto, se l’ideale della milanese tipo risulta essere un po’ snob (caratteristica che le fa guadagnare ammirazione globale e svariati tentativi di imitazione) e la romana piace ...