I 10 sportivi italiani più seguiti sui social | in testa Valentino Rossi e Balotelli

La top 10 degli sportivi italiani più seguiti sui social : Non solo Chiara Ferragni e Mariano Di Vaio, quando si parla di influencer si fa sempre più largo la strada che lega il mondo dello sport ai social. I campioni di MotoGP, gli assi del pallone e i cestisti dell’NBA appartenenti a un settore nuovo e sempre più in crescita per via del marketing, riescono […] L'articolo La top 10 degli sportivi italiani più seguiti sui social sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Juventus favorita per la Champions League con Cristiano Ronaldo? Il parere di 22 tra i più importanti giornalisti sportivi italiani : È il colpo del secolo, il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha stravolto la finestra estiva di calciomercato. Era da tanti, troppi anni, infatti che una squadra di Serie A non acquistava un giocatore paragonabile all’ex madrileno, per l’esattezza 21 anni, giugno 1997, e anche allora fu un Ronaldo: il centravanti brasiliano, Luis Nazario da Lima soprannominato “O’ Fenomeno”. Il fantasista verdeoro approdò a Milano, sponda ...

Reggio Calabria : al Circolo Tennis Polimeni la presentazione dell'ultimo libro di uno dei più apprezzati giornalisti sportivi italiani : ... : E' stato opinionista, giurato e selezionatore di canzoni al Festival di Sanremo e ha messo in scena diversi spettacoli teatrali.

Quali sono gli sportivi più pagati al mondo? Quanti soldi guadagnano? La classifica di Forbes : Mayweather il Paperone - sorpassa Messi e Ronaldo. Donne e italiani assenti : Floyd Mayweather è lo sportivo più ricco al mondo. Secondo la speciale classifica stilata da Forbes, l’ormai ex pugile è tornato in testa operando il sorpasso su Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il ribattezzato Money, soprannome dovuto proprio alla sua capacità di generare volumi d’affari imperiali per ogni suo singolo spostamento, ha surclassato tutta la sua concorrenza dall’alto dei suoi 285 milioni di dollari di guadagno ...

Gli sportivi italiani più pagati al mondo : la classifica degli stipendi - quanti soldi guadagnano? Gallinari in testa - Valentino Rossi c’è - Belinelli confermato e Pellè… : Danilo Gallinari è lo sportivo italiano più pagato al mondo. Sì, proprio l’uomo più discusso del momento dopo il botta e risposta con Meo Sacchetti in merito alla sua disponibilità a giocare con la Nazionale Italiana nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Il cestista svetta in cima alla classifica con i circa 21 milioni di euro che percepisce a stagione dai Los Angeles Clippers (è un triennale da 65 milioni di euro, spalmato in ...