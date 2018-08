Hungry Shark World : Recensione - Trailer e Gameplay : Nato inizialmente come gioco mobile e distribuito su Android e iOS, Hungry Shark World è approdato anche su console, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione , dopo aver messo le mani sulla versione Xbox One su gentile concessione Ubisoft. Hungry Shark World Recensione Hungry Shark World come suggerisce il nome stesso del titolo, ci fa vestire le pinne di varie specie di squali, il cui unico obiettivo che li ...

Hungry Shark WORLD arriva domani su PC - PS4 - Xbox One e Switch : Ubisoft annuncia che HUNGRY SHARK WORLD, il nuovo titolo dell’acclamata serie di HUNGRY SHARK, sarà disponibile dal 17 luglio per PlayStation 4, Nintendo Switch e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. HUNGRY SHARK WORLD disponibile da domani Sviluppato da Future Games of London, uno studio Ubisoft, HUNGRY SHARK WORLD consentirà ai giocatori di ergersi ai vertici della catena alimentare, iniziando come un ...