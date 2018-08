Hiroshima settant' anni dopo e le grida dall' Italia

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) Nonostante i nostri 64 e 60non apparteniamo alla generazione della bomba. Siamo nati un decenniorispetto a quel 6 agosto in cui a 650 metri dal suolo disi è accesa la prima atomica. 490.000 persone arse vive in pochi secondi, 140.000 di loro morte nel giro di cinque mesi. Per questo visitareè stato come ricevere un calcio ben assestato nello stomaco.Oggiè una città modernissima di 1.200 abitanti, adagiata su colline verdi e sulle sei isole all'interno del delta del fiume Ota che sfocia nella bella baia antistante, protetta da isole e isolotti punteggiati da monasteri buddisti o scintoisti.oltre a esser un porto naturale oggi è un importante mercato di prodotti agricoli, zootecnici e ittici. Sotto il profilo industriale contano soprattutto i rami tessile (fibre sintetiche), del vetro, meccanico ...