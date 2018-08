Hannes | la mano robotica che non sembra una protesi | “Recupera il 90% delle funzionalità

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 agosto 2018) Arriva dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, nel laboratorio congiunto con il CentroInail di Budrio, la nuovadidi derivazioneche permetterà ai pazienti di recuperare il 90%di unanaturale. Per essere utilizzato, il dispositivo non necessità di impianti o operazioni chirurgiche, in quanto viene controllato dalla contrazione del muscolo residuo dell’arto mancante, con un sistema di sensori di superficie. Alla, tecnicamente definita poliarticolata a controllo mioelettrico, è stata denominata ‘‘, in onore del professorSchmidl, già direttore tecnico del CentroInail a cui si deve l’avvio dell’attività di ricercaca e la primamioelettrica nel 1965. ‘’ è stata progettata affinché conformazione e qualità dei movimenti siano quanto più possibile equiparabili a ...