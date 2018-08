Halep | In finale sembravo pazza | la forza mentale ora fa la differenza

WTA Montreal – Terza finale in Canada per Simona Halep - la rumena stende in due set la Barty : La numero uno del mondo non lascia scampo all’australiana Barty, demolendola in due set e volando in finale a Montreal Tutto secondo pronostico nella prima semifinale del torneo WTA di Montreal, Simona Halep stende senza problemi l’australiana Barty conquistando la Terza finale in carriera in Canada. La numero sedici del ranking Wta prova a rimanere in partita nel primo set, cedendo di misura prima di annullarsi nel secondo ...

Wta Montreal : Halep in semifinale : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Simona Halep si è qualificata per le semifinali del torneo Wta di Montreal, in Canada. Nei quarti di finale la romena n.1 del mondo ha superato con il punteggio di 7-5 6-1 la francese Caroline Garcia. Sua prossima avversaria sarà l'australiana Ashleigh Barty che ha avuto la meglio per 6-3 6-1 dell'olandese Kiki Bertens. La ...

Wta Montreal - Halep non trema - Svitolina-Stephens semifinale di lusso : Anche se nella parte alta del tabellone orbita la numero uno del mondo. L'ucraina batte per la seconda volta nel 2018 Elise Mertens. Qualche difficoltà in più , proprio come Halep, ce l'ha solo nella ...

Tennis - Roland Garros trionfo Halep - Stephens sconfitta in finale : PARIGI - Simona Halep, finalmente. La romena, numero uno del ranking internazionale e del seeding, trionfa al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La Tennista romena, ha sconfitto ...

Roland Garros – La prima gioia di Simona Halep : le foto più belle della finale [GALLERY] : Simona Halep ha trionfato nella finale femminile del Roland Garros: la tennista numero 1 al mondo ha battuto Slaone Stephens in 3 set Simona Halep ha vinto la finale del Roland Garros 2018. La tennista numero 1 al mondo, dopo diverse finali perse (alcune anche in maniera clamorosa) ha finalmente vinto il primo Slam della sua carriera battendo Sloane Stephens in 3 set (3-6 / 6-4 /6-1). Nella nostra gallery le foto più belle della finale femminile ...

Finale Roland Garros 2018 - Halep - Stephens 1-1 LIVE : In campo la Finale Roland Garros femminile: Halep-Stephens 0-1 , 3-6 - 6-4, LIVE Si va al terzo set LA CRONACA Nel primo set la statunitense ha tenuto bene testa alla romena portandosi sul 3-1, vantaggio che ha mantenuto fino al termine. Comincia bene anche il secondo set per la Stephens che straappaa ...

LIVE Halep-Stephens - Finale Roland Garros in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Halep-Stephens, Finale femminile del Roland Garros 2018. Parigi attende la sua regina, oggi è il giorno della Finale femminile del Roland Garros. Da una parte Simona Halep, ancora alla ricerca del primo Slam, e dall’altra Sloane Stephens, che non aveva mai raggiunto l’ultimo atto sulla terra rossa francese. La rumena si prepara a vivere la sua quarta Finale, terza al Roland Garros, in un Major, ma ...

Halep-Stephens - Finale femminile Roland Garros 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Saranno la romena Simona Halep, numero uno WTA e la statunitense Sloane Stephens, testa di serie numero 10 e vincitrice degli ultimi US Open, a giocarsi oggi, sabato 9 giugno, alle ore 15.00 sul campo Philippe Chatrier, la finalissima di singolare femminile del Roland Garros 2018. La romena ha un vero e proprio contro aperto con le finali Slam: è la quarta in carriera, la terza al Roland Garros, ma non ha mai conquistato un titolo, mentre la ...

Roland Garros 2018 : la finale sarà Halep-Stephens. Niente bis per Muguruza - niente vendetta per Keys : Due diverse rivalità si intrecciavano oggi nelle semifinali del torneo di singolare femminile del Roland Garros: la romena Simona Halep e la spagnola Garbine Muguruza (vincitrice nel 2016) si giocavano il numero uno nel ranking WTA, mentre il derby statunitense tra Sloane Stephens e Madison Keys null’altro era se non la rivincita dell’ultima edizione degli US Open. La prima sfida si è conclusa in appena in un’ora e mezza, ed ha ...