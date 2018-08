Guida Con Cellulare | In arrivo Il Ritiro Della Patente!

Imminente nuovo codice della strada 2018? Per Guida Con telefono ritiro patente subito per Toninelli : Il nuovo codice della strada 2018 con pene inasprite per la guida con telefono potrà vedere finalmente la luce con la ripresa di lavori del Governo e del Parlamento dopo la pausa estiva? Il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti Toninelli sembra essere fermo nel suo proposito di procedere a rivedere la normativa che, come più volte raccontato, è ferma da tempo e non più attuale. Il punto è questo: secondo i dati iSTAT nell'ultimo anno ...

Sebastian Vettel : Guidare la Rossa è speciale - avrei voluto conoscere Enzo Ferrari : Dal primo giorno in cui sono entrato in Ferrari, alla fine del 2014, ho sentito che lo spirito del fondatore, lo spirito di Enzo Ferrari, era presente ovunque a Maranello. Io sono nato nel 1987, solo ...

Smartphone alla Guida - Toninelli : "Più controlli e ritiro della patente" : Stop all'uso improprio del cellulare alla guida. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, annuncia un giro di vite su questo malcostume che ha dirette e gravi conseguenze sulla sicurezza stradale. La distrazione, infatti, è una delle principali cause d'incidente sulla rete viabilistica nazionale. L'intenzione è di aumentare i controlli e punire più severamente i trasgressori, arrivando al ritiro immediato della patente.Inasprimento delle ...

“Nessun perdono”. La rabbia contro il papà della piccola Nicole. Guidava ubriaco : Nicole aveva 8 anni, ne avrebbe fatti 9 a settembre, è morta in un incidente stradale avvenuto a Nettuno (Roma), in via dei Frati. Alla guida dell’auto il padre, 39 anni, che poco dopo la mezzanotte avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro un palo e cappottandosi. A bordo dell’auto c’era anche l’altra figlia di 6 anni che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Anzio ma non sarebbe in ...

Toninelli - con smartphone alla Guida possibile ritiro della patente : "Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni" per chi usa lo smartphone mentre sta guidando, "fino all'eventualità del ritiro immediato della patente. Ma prima ancora di una scelta sulle norme,...

Estate a Oropa : Continuano gli incontri - le visite Guidate e gli eventi musicali : Nell'ambito della rassegna "Estate a Oropa", nella settimana di Ferragosto, giovedì 16 e sabato 18 agosto ci saranno due appuntamenti dedicati alla Basilica Superiore di Oropa. Giovedì 16 alle 21, l'...

INCIDENTE NETTUNO - MUORE BIMBA DI 8 ANNI/ Ultime notizie : padre alla Guida Con patente revocata nel 2009 : NETTUNO, auto si schianta contro il palo: MUORE bambina di 9 ANNI. Ultime notizie, tragedia nel Romano: il padre della piccola era ubriaco alla guida.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 13:39:00 GMT)

Nettuno - Guida ubriaco e senza patente e si schianta con l'auto : muore la figlia - ferita la sorellina : L'uomo, 39 anni, è fuggito dall'ospedale dove era stato trasportato ma è stato rintracciato qualche ora dopo dalla polizia

La E Pace P200 'riconosce' i gusti del Guidatore : La novità per l'anno della Jaguar E-Pace è il motore a benzina 4 cilindri turbo di 2.0 litri, lo stesso già previsto sulla berlina Jaguar XE e altre vetture del gruppo Jaguar-Land Rover: ha 200 Cv, è ...

Croazia - prosegue l’era Dalic : il commissario tecnico confermato alla Guida della Nazionale : Dopo la splendida cavalcata ai Mondiali di Russia 2018, conclusa con la sconfitta in finale contro la Francia, la Croazia ha confermato il ct Dalic Zlatko Dalic resterà alla guida della Croazia, con cui quest’estate ha raggiunto una storica finale ai Mondiali in Russia. La conferma è arrivata dopo un incontro del ct con il presidente della federcalcio croata, Davor Suker. Il tecnico ha spiegato che “i problemi sono stati ...

Wrong Way Alert : ecco la soluzione di Ford per evitare la Guida contromano : Al giorno d’oggi, tra smartphone e dispositivi di ogni genere, le distrazioni non mancano ed ampiamente noto come queste, quando si ci mette alla guida di un veicolo, possono essere fatali. I progressi tecnologici hanno contribuito a migliorare l’esperienza di guida nelle auto di ultima generazione a beneficio della sicurezza, in attesa che innovazioni come la guida autonoma riescano a ridurre al minimo gli incidenti stradali ...

Pisa - il primo atto della giunta a Guida leghista : sgomberi nello “storico” campo rom. “Tolleranza zero con gli abusivi” : A Pisa la neogiunta a trazione leghista insediatasi da poco più di un mese ha individuato il primo provvedimento da mettere in campo prima della pausa estiva: lo sgombero dei campi rom. Dopo l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sono iniziati i primi interventi della Polizia Municipale per sgomberare il campo nomadi di Coltano, che a suo modo è “storico” e che si trova a poche centinaia di metri da quell’area che ...