Guardia di Finanza | estate 2018 con 1 controllo ogni 3 minuti - Informazione Fiscale

Un distributore di benzina su cinque è irregolare : la scoperta della Guardia di Finanza : I militari della Guardia di Finanza hanno ispezionato 1379 distributori di benzina e hanno scoperto che circa uno su cinque è irregolare: 330 le sanzioni amministrative elevate, oltre mezzo milione di litri di prodotti petroliferi è stato posto sotto sequestro. A Taranto scoperto capannone trasformato in distributore di benzina abusivo.Continua a leggere

Guardia di Finanza : dall'inizio dell'estate compiute 500 operazioni - 20 ogni ora : dall'inizio dell'estate la Guardia di Finanza ha condotto 500 attività di polizia economico - finanziaria a tutela di cittadini ed imprese. Vale a dire che le Fiamme Gialle hanno compiuto 20 ...

Pescara - Guardia di Finanza verifica mancati versamenti tasse : ROMA - ' Si tratta di Iva e non di Irpef, per una cifra che non è di 4,5 milioni ma di 3,5. Se fosse Irpef, avremmo subito anche una penalizzazione '. Così il presidente del Pescara , Daniele ...

Guardia di Finanza : 1.400 benzinai controllati - irregolare uno su 5 : Un distributore di carburante su cinque è irregolare. E' quanto emerge dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza da metà giugno ad oggi nell'ambito delle verifiche disposte per il periodo ...

Il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore è il nuovo capo dell’Agenzia delle Entrate : Il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore è stato nominato dal governo a capo dell’Agenzia delle Entrate. Maggiore prenderà il posto di Ernesto Maria Ruffini. Il governo ha anche deciso di nominare Benedetto Mineo e Riccardo Carpino a capo dell’Agenzia The post Il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore è il nuovo capo dell’Agenzia delle Entrate appeared first on Il Post.

A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato una nave che trasportava 20 tonnellate di hashish : A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato una nave battente bandiera di Panama che trasportava 20 tonnellate di hashish. L’hashish era nascosto in un serbatoio per il carburante ed era completamente ricoperto di gasolio. 11 persone sono state arrestate The post A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato una nave che trasportava 20 tonnellate di hashish appeared first on Il Post.

A Palermo la Guardia di finanza ha sequestrato una nave che trasportava 20 tonnellate di hashish : A Palermo la Guardia di finanza ha sequestrato una nave battente bandiera di Panama che trasportava 20 tonnellate di hashish. L’hashish era nascosto in un serbatoio per il carburante ed era completamente ricoperto di gasolio. 11 persone sono state arrestate The post A Palermo la Guardia di finanza ha sequestrato una nave che trasportava 20 tonnellate di hashish appeared first on Il Post.

Guardia di Finanza Pescara - intensificati i controlli in materia valutaria : Pescara - Prosegue l’attivita` della Guardia di Finanza a contrasto dell’illegalita` economica. In particolare, da inizio anno la Compagnia di Pescara ha eseguito, con riferimento alle aree aeroportuali, nr. 680 controlli in materia di valuta per un totale movimentazione di oltre 600.000 euro, di cui nr. 04 irregolari per oltre Euro 60.000 con conseguenti irrogazioni di sanzioni pecuniarie per 2.600 euro riferibili ad esportazione di valuta ...

Guardia di Finanza Pescara - intensificati i controlli in materia valutaria : Pescara - Prosegue l’attivita` della Guardia di Finanza a contrasto dell’illegalita` economica. In particolare, da inizio anno la Compagnia di Pescara ha eseguito, con riferimento alle aree aeroportuali, nr. 680 controlli in materia di valuta per un totale movimentazione di oltre 600.000 euro, di cui nr. 04 irregolari per oltre Euro 60.000 con conseguenti irrogazioni di sanzioni pecuniarie per 2.600 euro riferibili ad esportazione di valuta ...

Guardia di Finanza Enna OPERAZIONE "PARENTI STRETTI" FRODE FISCALE : Guardia DI FINANZA DI ENNA - MAXI SEQUESTRO DI BENI PER UN VALORE DI ... : ... nella lotta all'evasione FISCALE a tutela degli interessi dell'erario, caratterizzandone l'azione costantemente protesa anche a contrastare gli effetti negativi causati all'economia che distorce e ...

Fiumicino - ecstasy nel latte in polvere per bambini. Guardia di finanza sequestra 12mile pasticche nascoste tra i giocattoli : Erano nascoste tra il latte in polvere per bambini. Lo stratagemma, con l’operazione ‘Magic Children‘, è stato scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Roma, con il personale dell’Agenzia delle Dogane, che hanno sequestrato nell’aeroporto di Fiumicino, oltre 12 mila pasticche di ecstasy per un peso superiore ai 6 kg. Sono state trovato all’interno di cinque confezioni di latte artificiale in polvere ...

Roma - Guardia di Finanza : Operazione Terza età : estorsione e usura : ... alias "Marittone", classe 1947 " personaggio di notevole spessore delinquenziale e con importanti relazioni nel mondo criminale " e dai suoi sodali. I destinatari dell'odierno provvedimento di ...

Guardia di Finanza : il Colonnello Luigi Carbone è il nuovo Comandante Provinciale : ... intellettuale e spirituale, a difesa dei cittadini onesti e dell'economia legale, attraverso le peculiari attività di contrasto all'evasione fiscale e di controllo della spesa pubblica nonché una ...

Vigili e Guardia di Finanza a presidio di centro e lungomare. 22 multe per sosta selvaggia : SAN BENDETTO DEL TRONTO Altra notte di pattugliamenti e presidi delle forze dell'ordine per le strade della movida sambenedettese. In campo, fino alle 2 del mattino, cinque Vigili urbani e due ...