Gsd Casilina Bccr calcio A Sciullo i Giovanissimi regionali | «Sono stato accolto alla

(Di lunedì 13 agosto 2018) Roma – Era l’ultima casella da riempire nello staff tecnico del settore giovanile agonistico per la stagione 2018-19. Idelsaranno guidati da Fabioche dunque sarà il successore di Alessandro Moglioni, da poco divenuto collaboratore tecnico della nuova Lupa Roma in serie D.è un tecnico esperto, in possesso del patentino Uefa B e dell’atteCoerver coaching di primo livello: ha allenato tanto nella scuola(dai primi passi nella società romana del Wembpley, alle esperienze con Guidonia e Villanova), poi nelle ultime stagioni è “sbarcato” nell’agonistica dove ha guidato idel Fonte Nuova e gli Allievi del Santa Lucia, mentre l’anno scorso era sulla panchina degli Esordienti secondo anno del Tor Lupara. «Pochi giorni fa è nata questa opportunità e l’intesa è stata veloce dopo aver parlato col direttore sportivo ...