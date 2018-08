Grecia | vasto incendio sull’isola di Eubea | evacuate 500 persone

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Oltre 500sono stateda due villaggi sull’isola di(o Èvia) in, a seguito di un: in via precauzionale è stato richiesto alla popolazione di Kontodespoti e Stavros di abbandonare le proprie case. Circa 250 vigili del fuoco con 62 autopompe stanno operando nell’area, circa 92 chilometri a nord di Atene. Il traffico lunga la strada che attraversa l’isola, della lunghezza di circa 180 km, è stato interrotto a causa delle fiamme, secondo quanto reso noto dalla polizia locale, che ha esortato gli automobilisti che desiderano lasciare l’isola in direzione di Atene ad utilizzare i traghetti, invece del ponte che normalmente unisce Evia alla terraferma. Lasta ancora piangendo i 94 morti causati dagli incendi che hanno colpito l’Attica nel mese di luglio: oltre 30sono ancora in ospedale, alcune in ...