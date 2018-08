Grazie a Facebook rintraccia l’assassini del fratello | ucciso 40 anni fa

Trova l'assassino del fratello e della fidanzata dopo 40 anni : il giallo risolto Grazie a Facebook : Maria parte per fare il giro del mondo: violentata e uccisa a 25 anni Jay e Lauren, giravano il mondo in bici: uccisi dalI'Isis in Tagikistan Il giallo sulla loro morte è durato più di quarant'anni, ...

Trova l'assassino del fratello e della fidanzata dopo 40 anni : il giallo risolto Grazie a Facebook : Le vittime avevano lasciato Manchester per iniziare un viaggio intorno al mondo dal quale non sono più rientrati: sette mesi dopo la partenza furono Trovati morti in America centrale. Avevano 25 e 24 ...

Usa - dopo 40 anni trova Grazie a Facebook l'assassino di suo fratello e della fidanzata : Penny Farmer, 57enne di Manchester, Gran Bretagna,, ha vissuto per quasi 40 anni con un grande rimorso: suo fratello 25enne e la fidanzata di 24 anni , uccisi nel '78, non avevano avuto giustizia, il ...

Donna di 52 anni scopre Grazie a Facebook che la migliore amica è in realtà sua sorella : Cara Jane Farrar Peterson ha scoperto grazie a Facebook che la sua amica del cuore è in realtà la sorella.Continua a leggere

Sciatore scomparso nel 1954 identificato Grazie a un post su Facebook : Sciatore scomparso nel 1954 identificato grazie a un post su Facebook Nel 2003 il ritrovamento di alcuni resti in Val D’Aosta danno il via alle indagini. La svolta arriva quando la Polizia pubblica un post sul social network e una donna scrive: “Credo sia mio zio, Henri La Marne, deceduto sul Cervino 64 anni fa durante una ...

Sciatore scomparso nel 1954 identificato Grazie a un post su Facebook - : Nel 2003 il ritrovamento di alcuni resti in Val D'Aosta danno il via alle indagini. La svolta arriva quando la Polizia pubblica un post sul social network e una donna scrive: "Credo sia mio zio, Henri ...

Gli spoiler de Il trono di spade e altri show saranno presto un ricordo Grazie a una nuova funzione di Facebook : La paura degli spoiler è diventata ormai una vera e propria psicosi, soprattutto per quel che riguarda serie tv come Il trono di spade, ma Facebook è al lavoro per arginare questo problema: il social network sta infatti studiando una nuova funzione che permetterà agli utenti di nascondere determinate parole chiave dal proprio news feed. Si chiamerà "Keyword Snooze" e a partire da mercoledì verrà ufficialmente testato da un gruppo ristretto di ...

Appena sposato perde la fede - Grazie a Facebook ritrova l'anello 30 anni dopo : Una sera del lontano 1989, i neosposi Enrico e Oriana vanno a cena con un gruppo di amici a Prarostino, in provincia di Torino. Appena pochi mesi prima si erano uniti in matrimonio, la fede al dito era per entrambi una sensazione nuova. Enrico...

CASERTA " Tenta di adescare ragazzine fuori alle scuole - le molesta : 34enne incastrato Grazie al gruppo Facebook Ciò che vedo in città : 13:25:35 In data odierna, i Carabinieri della Compagnia di CASERTA hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP dei Tribunale di S. Maria C.V.. su richiesta ...