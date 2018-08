“Gravemente malata” Musica sotto choc | la celebre cantante in fin di vita

caffeinamagazine

(Di lunedì 13 agosto 2018), le ultime notizie che riguardano la famosissimanon lasciano sperare nulla di buono. A riportare la tragica notizia è Showbiz 411: Aretha Franklin, la regina statunitense del gospel, sarebbe in condizioni critiche. Sarebbe ricoverata a Detroit e sarebbe circondata dall’affetto della sua famiglia che, in questo momento delicato, ha chiesto preghiere e privacy. Sono anni che laha problemi di salute ma sembra che nell’ultimo periodo le sue condizioni sarebbero peggiorate. Già lo scorso anno Aretha aveva cancellato una serie di concerti “per ordine dei medici”. La sua ultima esibizione risale al 2 novembre 2017 a New York: in quell’occasione aveva cantato insieme a Elton John per l’Aids Foundation. “Continuerò a registrare – aveva detto a Febbraio in un’intervista radiofonica – ma questo sarà il mio ultimo concerto. Le cose stanno così”. Il sito ...