Grave incidente sulla statale 20 del Colle di Tenda | due giovani in codice rosso

Nettuno - incidente in via dei Frati : ubriaco e senza patente si schianta - la figlia Nicole morta a 8 anni - Grave la sorellina di 7 : incidente drammatico stanotte a Nettuno, vicino Roma. Un papà di 39 anni si è ribaltato con l'auto: a bordo c'erano anche le sue due figlie di 8 e 7 anni, la maggiore, Nicole,...

Raccordo A1-A4 a Bologna chiuso per Grave incidente : Teleborsa, - Uno dei tratti autostradali a più elevata circolazione di auto e mezzi di trasporto , il Raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, è chiuso al ...

Grave incidente stradale sulla statale 16 nei pressi di Lesina 10 morti : Una vera e propria strage in Puglia lungo la statale 16 nei pressi di Lesina, al bivio di Ripalta, in

Vittoria : incidente sul lavoro - Grave un giovane di 23 anni : Vittoria - Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel vittoriese. A restare coinvolto un giovane straniero di 23 anni caduto, secondo una prima ricostruzione, da un impianto ...

SUB MORTO NEL LAGO DI COMO : Grave L'AMICO/ Ultime notizie : le prime ipotesi sulla dinamica dell'incidente : LAGO di COMO, MORTO sub durante immersione: Ultime notizie tragedia a Nesso, un'altra persona in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:19:00 GMT)

Tragico incidente sulla Salaria - muore un 60enne originario di Lecce. Grave la moglie di Cecchina - : Drammatico il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto sulla Salaria , poco dopo le 18.30 di ieri. All'altezza di Borgo Santa Maria, nel comune di Fara Sabina, una Mercedes B 200 è uscita ...

Grave incidente col camper : intera famiglia gravissima - morto il figlio 15enne : morto Luca Marziano. I genitori Alessandro e Manuela sarebbero rimasti feriti seriamente. Così come è in gravi condizioni la...

Calabria - 25enne in rianimazione dopo Grave incidente stradale : Un grave incidente stradale si è verificato in Calabria [VIDEO] nelle prime ore di oggi 3 agosto: nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro giovani. L'incidente si è verificato nel vibonese, in una frazione del comune di Rambiolo, in localita' Croce Pietra di Pernocari. A bordo dell'autovettura stavano viaggiando in totale quattro ragazzi e dalle prime informazioni due di loro sarebbero rimasti feriti in modo molto grave. Calabria, grave ...

Incidente sulla A1 - scontro tra due auto : due morti e un ferito Grave - : successo al chilomentro 577, all'altezza di San Cesareo, in provincia di Roma, intorno alle 17.30. Le due persone decedute viaggiavano su un veicolo, mentre quella ferita sulla seconda automobile ...

Grave incidente sulla Regina strada chiusa a Menaggio : Grave incidente sulla Regina, l'impatto è avvenuto intorno alle 13.30. Grave incidente sulla Regina L'incidente è avvenuto all'interno della galleria 'Loveno' all'altezza di Menaggio. Coinvolte nell'...

Grave incidente nella notte - muore dirigente della Fondazione Arena : Corrado Ferraro Corrado Ferraro, un diploma al conservatorio in violino e una laurea in economia e gestione delle imprese di servizi, ricopriva il ruolo di direttore dell'area marketing dell'ente ...