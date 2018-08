Grande partecipazione alla Giornata Internazionale della Gioventù di Camini

Grande Fratello Vip 3 - Miriana Trevisan smentisce la partecipazione : Niente Grande Fratello Vip 3 per Miriana Trevisan . La showgirl, allontanatasi dai riflettori del piccolo schermo da ormai più di dieci anni, ha smentito l'anticipazione del settimanale diretto da Alfonso Signorini Spy: non farà parte del cast della nuova edizione del reality di Canale 5 guidato da Ilary Blasi.L'annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram della Trevisan , che lapidaria ha sfatato le voci che la volevano tra gli ...

Malena al Grande Fratello Vip 3? / "Non sono stata contattata ma non escludo la mia partecipazione..." : Malena al Grande Fratello Vip 3? Intervistata da Libero, ammette: "Non sono stata contattata, comunque non lo escludo assolutamente. Se viene ben venga"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:50:00 GMT)