Governo teme attacco finanziario | Di Maio | ' A Palazzo Chigi non c' è Berlusconi'

Governo - Di Maio : Italia non teme attacchi - non siamo ricattabili : Roma, 13 ago., askanews, - 'Non credo che avremo un attacco speculativo. Non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare ...

Governo - Di Maio : Italia non teme attacchi - non siamo ricattabili : Roma, 13 ago., askanews, - "Non credo che avremo un attacco speculativo. Non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare ...

Di Maio : "Il Governo non teme attacchi" : Non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato ''. A dirlo è il ministro e vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista pubblicata stamane dal Corriere della Sera. ''Questa - spiega il ...

Giorgetti : “L’Ue teme il Governo populista A fine agosto arriva l’attacco sui mercati” : L’establishment di Roma e di Bruxelles temono il governo populista, perché se dovesse raggiungere risultati potrebbe essere replicato anche in altri Paesi. Per questo Giancarlo Giorgetti si aspetta un attacco speculativo all’Italia a fine agosto. “I mercati sono popolati da affamati fondi speculativi che scelgono le loro prede e agiscono – ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in un’intervista al ...

Tore Piana - Energie per l'Italia - : «Il decreto dignità approvato dal Governo penalizza fortemente la Sardegna». : ... in particolare per la Sardegna, Isola gravata da problemi di trasporti e di lontananza dalla terra ferma, opposti a quelli desiderati.» «Anche in questo caso, il mondo delle Imprese della Sardegna ...