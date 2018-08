Governo teme attacco finanziario - Di Maio : 'A Palazzo Chigi non c'è Berlusconi' : Nell'ambito dell'esecutivo si torna a parlare di tempesta finanziaria, in particolare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, aveva espresso la propria preoccupazione in merito ad un attacco speculativo dei mercati all'Italia entro fine agosto. Luigi Di Maio tenta però di rassicurare gli animi: "Personalmente non vedo un rischio concreto di attacco, è più una speranza dell'opposizione". Il vicepremier sottolinea ...

Giorgetti : “L’Ue teme il Governo populista A fine agosto arriva l’attacco sui mercati” : L’establishment di Roma e di Bruxelles temono il governo populista, perché se dovesse raggiungere risultati potrebbe essere replicato anche in altri Paesi. Per questo Giancarlo Giorgetti si aspetta un attacco speculativo all’Italia a fine agosto. “I mercati sono popolati da affamati fondi speculativi che scelgono le loro prede e agiscono – ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in un’intervista al ...

