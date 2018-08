Governo | Di Maio | Italia non teme attacchi | non siamo ricattabili

Governo - Di Maio : 'Allarme per i mercati? non siamo ricattabili' : 'Io non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili. A ...

Governo - Di Maio : "Allarme per i mercati? non siamo ricattabili" : "Io non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili. A Palazzo Chigi non c'è Berlusconi che rinunciò per le sue aziende". Lo dice, intervistato dal 'Corriere della Sera', il vice premier Luigi Di Maio, commentando l'allarme lanciato ...

Governo - Di Maio : "Non siamo ricattabili" : 7.22 "Non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato", dice in una intervista al Corriere il vice premier Luigi Di Maio. "Questa è più una speranza delle opposizioni",ma -aggiunge"se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili". Il vice premier Di Maio annuncia anche che sta pensando a un decreto legge "per ricostituire la cassa integrazione per cessazione, che riguarderà migliaia di ...

Antonio Tajani : "Il Governo durerà poco Salvini mollerà Di Maio" : Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha le idee chiare sugli scenari del governo. In un'intervista a Qn traccia il futuro dell'esecutivo: "Il governo durerà poco. Salvini mollerà Di Maio, anche perchè il malcontento delle piccole e medie imprese e dell"Italia del Nord sta crescendo... seguire i 5 stelle gli fa perdere i consensi". Secondo il presidente del Parlamento Europeo, la luna di miele tra il Carroccio e i Cinque Stelle sarebbe ...

Fisco - Di Maio : “Aumento dell’Iva? Non ci sarà - è scritto nel contratto di Governo e lo rispetteremo” : “L’Iva non aumenta. Il nostro obiettivo è ritoccare l’Iva per non farla aumentare e questo deve essere il nostro obiettivo. L’abbiamo messo nel contratto di Governo e lo faremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il contratto prevede che l’Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l’Iva. Se si vuole ...

80 euro e Flat Tax - Conte : "Non li aboliamo per finanziarla"/ Governo - Di Maio e Salvini escludono il taglio : 80 euro, Conte: "Non li aboliamo". Dello stesso avviso Di Maio e Salvini, il provvedimento di Renzi non verrà tagliato per finanziare la Flat tax, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 16:59:00 GMT)

Periferie - Pd : “Governo toglie ai poveri per dare ai ricchi”. Di Maio : “Fondi non toccati” : I sindaci di tutta Italia sono in rivolta contro l'esecutivo Lega-M5S. Il motivo della protesta è un emendamento al decreto Milleproroghe che blocca fino al 2020 i fondi di un piano per le Periferie pensato dai governi Renzi e Gentiloni. Ma secondo Di Maio la norma, al contrario, "sblocca fondi che i Comuni potranno utilizzare da subito".Continua a leggere

Marcinelle - Di Maio : "Non bisogna emigrare"/ Governo - ira Lega per parole Moavero : "anche noi migranti" : Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:51:00 GMT)

Cdm - Di Maio : “Sul reddito di cittadinanza il Governo va avanti a gonfie vele” : Il governo ha azzerato i vertici Dopo dell'Agenzia delle Dogane, del Demanio e dell'Agenzia delle Entrate. Di Maio ha annunciato su Facebook le nuove nomine: si tratta di Benedetto Mineo, Riccardo Carpino e Antonino Maggiore. E sulla legge di Stabilità spiega: "La manovra sarà varata nell'ambito dei vincoli di bilancio ma consapevoli che quei vincoli vanno cambiati".Continua a leggere