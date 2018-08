GoPro Hero | l’action cam che non è adatta a tutti La prova di GQ

gqitalia

(Di lunedì 13 agosto 2018) Ci sono alcuni brand che sono riusciti ad imporsi come sinonimi dei propri prodotti di riferimento, conquistandosi un posto nel nostro vocabolario giornaliero: basta pensare a Scottex, Scotch o Post-it, giusto per citare i più famosi, ma ne esistono decine. Ad esempio, quando pensiamo alle action cam non può non venirci in mente: il marchio californiano fondato da Nick Woodman è stato in grado di aprire il mercato, vendere milioni di camere e farci innamorare della qualità e della flessibilità delle proprie action cam. Poi la ripida discesa verso il baratro: l’arrivo della concorrenza cinese in grado di produrre fotocamere più economiche praticamente con la stessa qualità d’immagine ha portato a una crisi di vendite, costringendo la società a ripensare da zero il proprio business. Dopo il (fallito) tentativo di buttarsi nel mercato dei droni,ha capito che ...