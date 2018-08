Google ti traccia anche se non vuoi | ecco come impedirlo

http://feedproxy.goo

(Di lunedì 13 agosto 2018)tienedella tua posizionese disattivi “Cronologia delle posizioni” secondo una ricerca di Associated Press. Il controllo delmento ha un motivo, profitto.tiche ti piaccia o no Un’indagine di Associated Press ha rilevato che molti servizisu dispositivi Android e iOS memorizzano i dati relativi alla posizione,se sono state utilizzate impostazioni sulla privacy che dovrebbero impedire di farlo. Il controllo della privacy e la sua violazione da parte delle società tecnologiche sono molto spesso al centro dell’attenzione dei media dopo lo scandalo che ha coinvolto Facebook, il social media di Mark Zuckerberg. Proprio per questo l’UE ha pensato al nuovo regolamento sulla privacy attivo dal 25 maggio scorso. Perché ainteressa tanto sapere dove vai?re la posizione permette di incrementare ...