I campioni prelevati dai nostri mari risultano "fortemente inquinati" (39%) e "inquinati" (9%). Sono i dati di(Legambiente). Il 52% dei 261 punti campionati nelle 15 regioni costiere è risultato nei limiti di legge. Secondo l'associazione, i risultati negativi sono da attribuire alla cattiva depurazione in molte zone del Paese, per la quale l'Ue ha già emesso due condanne e una procedura d' infrazione: riguardano 909 aree urbane, il 25% in Sicilia, il 16% in Calabria, il 13% in Campania.(Di lunedì 13 agosto 2018)