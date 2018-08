Gli squali al cinema sono una garanzia per gli incassi

Calcio - CaGliari : confermata la squalifica a Joao Pedro - salterà le prime tre partite : La Procura Antidoping ha confermato la squalifica di sei mesi a Joao Pedro, centrocampista brasiliano 26enne del Cagliari. Sono infatti stati respinti i ricorsi della Procura Federale e dello stesso calciatore. Joao Pedro era risultato positivo all’idroclorotiazide (un diuretico) in un controllo effettuato in seguito alle gare con Sassuolo e Chievo dello scorso febbraio. Il Cagliari dovrà fare a meno di Joao Pedro fino al 15 settembre e il ...

Serie A - Corte federale d’Appello toGlie la penalizzazione al Parma : pagherà solo un’ammenda. Squalifica ridotta per Calaiò : La Corte federale d’Appello presieduta da Sergio Santoro ha accolto parzialmente i ricorsi del calciatore Emanuele Calaiò e del Parma Calcio. I giudici hanno tolto i 5 punti di penalizzazione al club crociato inflitti dal Tribunale federale in primo grado. La società dovrà solo pagare un’ammenda di 20mila euro. La Squalifica dell’attaccante è invece stata ridotta sino al 31 dicembre di quest’anno e un’ammenda di 30.000 euro. Respinto ...

Film suGli squali - un successo dal 1975 a oggi : Era il giugno 1975 quando uno squalo cinematografico iniziò a terrorizzare mezzo mondo. Steven Spielberg aveva realizzato un cult e non sapeva ancora quali sarebbero state le conseguenze. Da quel momento seguirono sequel e molteplici “variazioni sul tema”. Il predatore degli abissi è diventato l’animale più gettonato al cinema. L’ultimo esempio di (grandi) Film sugli squali è Shark- Il primo squalo, nelle sale dal 9 agosto. Il ...

Focus non chiude per ferie e in agosto propone diverse novità. Dai Vichinghi alle MeraviGlie del Cielo fino alle curiosità suGli Squali : Focus, il nuovo canale gratuito Mediaset dedicato alla divulgazione culturale non andrà in “ferie”, nel senso che ad agosto proporrà diverse novità. Tutti gli appassionati di storia, tecnologie e Squali potranno segnare in agenda le date che vanno dal 7 al 30 agosto perché Focus ha in serbo per voi molte sorprese! Focus: programmazione speciale sui Vichinghi Sono previsti, infatti, tre appuntamenti con i sei episodi in prima visione assoluta di ...

Aurora Ramazzotti : le foto del bagno con Gli squali alle Bahamas : Aurora Ramazzotti, esperienza unica alle Bahamas: bagno in mare con gli squali Dopo l’esperienza lavorativa a Vuoi Scommettere? affianco a sua madre Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti si gode le vacanze estive viaggiando in posti incredibili. La giovane ragazza, infatti, sta aggiornando giorno dopo giorno i suoi tantissimi followers di Instagram pubblicando sul suo profilo i […] L'articolo Aurora Ramazzotti: le foto del bagno con ...

5 posti da sogno per vedere Gli squali da vicino : Affascinanti? Certo. Pericolosi? In alcuni casi. In questi giorni il mondo celebra la Shark Week, la settimana globale dedicata ai sovrani incontrastati degli oceani. Gli squali, appunto. Creature misteriose da scoprire in tutto il loro fascino sottile, magari attraverso esperienze ad hoc create per immergersi nel loro mondo in totale sicurezza. Ecco allora le destinazioni consigliate dal celebre portale di viaggi Booking.com per lanciarsi in ...

Marchionne - nel mondo deGli squali non c’è spazio per sentimentalismi : Non ce l’ho con nessuno. Solo trovo sempre spunti interessanti per fare osservazioni che possano essere utili in primo luogo a me e alla mia crescita e magari, chissà, persino a qualcun altro. Non ce l’ho di sicuro con la Fiat, addirittura potrei dire di aver potuto emigrare in Brasile grazie a lei, visto che il padre della mia compagna era presidente della Fiat brasiliana e fu la sua permanenza nel paese che gli permise di avviare un’attività ...

Shark Week con Bear Grylls - su Discovery Channel una settimane dedicata aGli squali : In contemporanea mondiale su Discovery Channel arriva la “Shark Week” che quest’anno festeggia i suoi trent’anni. Due ore di prime TV assolute ogni sera, con una settimana di programmazione interamente dedicata agli squali, in onda da lunedì 23 a domenica 29 luglio dalle ore 21:00 su SKY canale 401 in HD. Bear Grylls e gli squali Un protagonista d’eccezione inaugura e celebra l’anniversario della “Shark Week”: l’inimitabile Bear Grylls in “Bear ...

Ecco King Tide : il battle royale con Gli squali : Se siete stanchi del solito battle royale forse King Tide potrà interessarvi, si tratta di un battle royale sottomarino in cui 99 sub vengono spediti nell'oceano tramite un siluro. L'obiettivo è ovviamente rimanere in vita.Come riporta Rock Paper Shotgun, in King Tide oltre ai giocatori umani saranno presenti squali controllati dalla IA che daranno la caccia ai partecipanti. Potrete giocare da soli o in squadra e dovrete recuperare le armi ...