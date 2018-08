Gli Smartphone più Venduti degli ultimi anni : Che Sorprese : Ecco quali sono gli Smartphone più Venduti nel mondo negli ultimi anni. E ci sono diverse Sorprese. Vince Apple e … Samsung dov’è? Apple regina di vendite degli ultimi anni ma in calo Ormai gli Smartphone sono un prolungamento più o meno naturale del nostro braccio con tantissimi modelli disponibili sul mercato con fasce di […]

T Swipe Pro Gestures permette di controllare lo smartphone con deGli swipe personalizzabili : T swipe Pro Gestures è un'applicazione che offre la possibilità di controllare smartphone e tablet con delle azioni personalizzabili da eseguire con degli swipe sul display. L'app permette di controllare il dispositivo senza utilizzare i tasti fisici effettuando degli swipe dai quattro lati dello schermo. L'articolo T swipe Pro Gestures permette di controllare lo smartphone con degli swipe personalizzabili proviene da TuttoAndroid.

La Luce Blu deGli Smartphone porterebbe alla Cecità : Secondo recenti studi la Luce blu prodotta dai display degli Smartphone porterebbe a gravi problemi agli occhi, inclusa la possibilità di perdita totale della vista La Luce Blu degli Smartphone porterebbe alla Cecità Secondo uno studio dell’Università di Toledo, la Luce blu prodotta dai display degli Smartphone porterebbe addirittura alla Cecità. Nel report si evince […]

La Luce Blu deGli Smartphone porterebbe alla Cecità : Secondo recenti studi la Luce blu prodotta dai display degli Smartphone porterebbe a gravi problemi agli occhi, inclusa la possibilità di perdita totale della vista La Luce Blu degli Smartphone porterebbe alla Cecità Secondo uno studio dell’Università di Toledo, la Luce blu prodotta dai display degli Smartphone porterebbe addirittura alla Cecità. Nel report si evince […]

HTC svela Gli Smartphone che riceveranno Android 9 Pie : Google ha rilasciato la versione stabile di Android 9 Pie per Google Pixel/XL e Google Pixel 2/XL, nella stessa data anche Essential Phone ha ricevuto l’update ed HTC ha svelato gli smartphone che saranno aggiornati. Android 9 Pie è stato rilasciato da pochi giorni e i produttori che hanno partecipato al programma Beta stanno ancora utilizzando le versioni non stabili come OnePlus 6 su cui gira attualmente la versione beta 3, mentre il ...

MiGliori smartphone android estate 2018 : La classifica dei Migliori smartphone android di questa estate 2018 con tutte le offerte e novità tra i grandi marchi con in dettaglio ogni fascia di prezzo con i smartphone Migliori appartententi alla fascia dedicata. Questa guida aiuterà a scegliere ed individuare il nuovo smartphone tra i Migliori smartphone android in base alla fascia di prezzo e le proprie esigenze, con le caratteristiche elencate di ognuno in modo tale da capire quali sono ...

Android 9 Pie arriverà suGli Smartphone Vivo entro la fine dell’anno : Vivo, in una e-mail inviata ai suoi utenti proprio durante le scorse ore, ha annunciato che anche alcuni dei suoi dispositivi otterranno l’aggiornamento […] L'articolo Android 9 Pie arriverà sugli smartphone Vivo entro la fine dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Smartphone 300 euro : i miGliori da comprare : Molte volte, quando dobbiamo acquistare un nuovo Smartphone, veniamo pervasi dall’indecisione. Il mercato, infatti, è ormai pieno di Smartphone per tutti i gusti e tutte le tasche. Tuttavia, acquistare un nuovo cellulare non è affatto semplice: molti sono i parametri da prendere in considerazione e non parliamo solo della scheda tecnica; il prezzo, infatti, è una componente che spesso può limitare i nostri acquisti. Per questo motivo ...

Smartphone 200 euro : i miGliori da comprare : Non sempre bisogna spendere molto per riuscire a chiudere un ottimo affare e portarsi a casa uno Smartphone dalle prestazioni convincenti. Proprio per questo motivo, dopo avervi parlato dei migliori Smartphone da 100€, in questo articolo abbiamo selezionato invece i migliori Smartphone sotto i 200€. In questa speciale categoria è possibile trovare dei dispositivi decisamente performanti, non perfetti sotto tutti i punti di vista, ma che ...

MiGliori smartphone dual SIM | La classifica di agosto 2018 : Migliori smartphone dual SIM con Android aggiornata ad agosto 2018 – Secondo alcuni recenti studi ben un terzo degli italiani possiede non uno bensì due smartphone, e […] L'articolo Migliori smartphone dual SIM | La classifica di agosto 2018 proviene da TuttoAndroid.

La Commissione Europea si stanca : allo studio nuove azioni per caricabatterie comuni a tutti Gli smartphone : Il tema della standardizzazione è cruciale nel mondo tecnologico, sia per quanto riguarda l’aspetto software che quello hardware; qualcosa che sembra però impossibile […] L'articolo La Commissione Europea si stanca: allo studio nuove azioni per caricabatterie comuni a tutti gli smartphone proviene da TuttoAndroid.

MiGliori smartphone per lavoro e business : Una delle domande che più frequentemente riceviamo riguarda quale smartphone per lavoro acquistare. Beh, sappiate che la bella notizia è che grazie al programma Android Enterprise Recommended di Google è possibile sapere quali sono gli smartphone del momento dedicati al mondo del business. Questa iniziativa fornisce raccomandazioni sui dispositivi e le reti aziendali più adatte per le implementazioni di Android in azienda. I dispositivi ...

Smartphone a lezione : il conto si paga aGli esami : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

MiGliori smartphone Android | La classifica di agosto 2018 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata ad agosto 2018, per cui con tutte le ultime novità offerte […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di agosto 2018 proviene da TuttoAndroid.