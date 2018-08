Giovane morto schiacciato nel Mantovano | 7 indagati

Neonato trovato morto : in questura una Giovane donna : Una ternana di 26 anni è stata ascoltata a lungo in questura . Ecco il tragico racconto dei testimoni

Giovane alpinista morto in Trentino : ANSA, - TRENTO, 26 LUG - Un Giovane tedesco di 25 anni è morto in seguito a un incidente in montagna in Trentino, sulla via ferrata delle Bocchette. Era con un amico nel gruppo del Brenta quando è ...