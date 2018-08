Giorgia Palmas e Brumotti | il motivo della rottura riguarda il lavoro di lei? La dedica

Brumotti : dedica d’amore per la nuova fidanzata e frecciatina a Giorgia Palmas : Vittorio Brumotti parla della nuova fidanzata Annachiara Zoppas e lancia una frecciatina all’ex Giorgia Palmas Ormai non è una novità: Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti non stanno più insieme. La coppia è scoppiata dopo sei anni e non sono mai stati resi noti i motivi della rottura. A Verissimo l’ex Velina di Striscia la notizia, […] L'articolo Brumotti: dedica d’amore per la nuova fidanzata e frecciatina a Giorgia ...

LA REUNION DELLE VELINE/ Foto - Thais Wiggers - Elena Barolo - Melissa Satta e Giorgia Palmas insieme in Sardegna : Le Spice Girls? Gli Oasis? No, le VELINE! In Sardegna la prima (documentata) baby REUNION di quattro ex protagoniste del bancone di Striscia la Notizia. Ecco gli scatti in riva al mare(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:37:00 GMT)

Porto Cervo da bollino rosso - il ritorno delle ‘Veline” : Melissa Satta - Giorgia Palmas - Thais Wiggers ed Elena Barolo - vacanze con… incidente sexy [FOTO e VIDEO] : Estate sempre più bollente, in attesa dei nuovi impegni i vip si rilassano in vacanza, in particolar modo nelle ultime ore i social si sono infiammati per una foto pubblicata da Melissa Satta. La moglie del calciatore Boateng si trova a Porto Cervo ed in bella compagnia. “Amiche belle ne abbiamo? Summit di un certo spessore” cinguetta Giorgia Palmas postando una foto che la ritrae in bikini proprio con Melissa Satta, Thais Wiggers ed ...

Porto Cervo da bollino rosso - il ritorno delle ‘Veline” : Melissa Satta - Giorgia Palmas Thais Wiggers ed Elena Barolo - vacanze con… incidente sexy [FOTO e VIDEO] : Estate sempre più bollente, in attesa dei nuovi impegni i vip si rilassano in vacanza, in particolar modo nelle ultime ore i social si sono infiammati per una foto pubblicata da Melissa Satta. La moglie del calciatore Boateng si trova a Porto Cervo ed in bella compagnia. “Amiche belle ne abbiamo? Summit di un certo spessore” cinguetta Giorgia Palmas postando una foto che la ritrae in bikini proprio con Melissa Satta, Thais Wiggers ed ...

Giorgia PALMAS/ Estate d’amore con Filippo Magnini (Furore) : GIORGIA PALMAS sarà tra i protagonisti della puntata di Furore, in onda questa sera su Rai 2. L'ex velina è innamoratissima di Filippo Magnini, come dimostrano i loro profili social.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 07:10:00 GMT)

FURORE/ Anticipazioni e ospiti 31 luglio : Giorgia Palmas - Melissa Satta - Flavio Montrucchio e Aldo Montano : FURORE torna in onda oggi, martedì 31 luglio, in prima serata su Raidue con Alessandro Gassmann, Gigi e Ross. Giorgia Palmas, Melissa Satta, Flavio Montrucchio e Aldo Montano tra gli ospiti.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:01:00 GMT)

Magnini e l’ennesima dedica d’amore a Giorgia Palmas : “sei la perfezione” : Filippo Magnini è pazzo d’amore per Giorgia Palmas, l’ex nuotatore dedica alla sua fidanzata una nuova dolcissima storia Instagram Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono così pazzi l’uno dell’altra da non resistere a rendere i loro sentimenti pubblici sui social. I due piccioncini pubblicano post romantici e storie con dediche speciali. Dopo le presentazioni in famiglia (Giorgia ha fatto conoscere a Filippo la figlia ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano? / "Nozze su una spiaggia della Sardegna" : parla la showgirl! : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano? La showgirl svela al settimanale Nuovo il desiderio di convolare a nozze su una spiaggia della Sardegna....(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:50:00 GMT)

Giorgia Palmas e Filippo Magnini - matrimonio in vista? : Giorgia Palmas e Filippo Magnini: nozze in vista? Secondo il settimanale Nuovo, sembrerebbe proprio di sì. La notizia ormai sta circolando da giorni, e tutti sono rimasti sorpresi dal momento che la coppia è insieme solo da poco tempo. Magnini è ancora associato al nome della storica ex, la nuotatrice Federica Pellegrini, mentre la Palmas era fidanzata con il campione di bike trial Vittorio Brumotti. Pare però che tra Giorgia e Filippo, ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano : tutti i dettagli sulle nozze : Giorgia Palmas e Filippo Magnini: annunciate le nozze Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano. Questa la notizia che circola ormai da qualche settimana e che ha lasciato davvero tutti di stucco. Forse perché i due stanno insieme da poco tempo ed è strano pensare in un periodo così breve già ai fiori d’arancio. Senza […] L'articolo Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano: tutti i dettagli sulle nozze proviene da Gossip e Tv.

Federica Pellegrini punzecchia Magnini? Filippo annuncia le nozze con Giorgia Palmas - il messaggio sibillino della nuotatrice [FOTO] : Federica Pellegrini e quel messaggio sibillino a poche ore dall’intervista di Filippo Magnini sul matrimonio con Giorgia Palmas: sarà stato riferito all’ex fidanzato? La storia tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini prosegue a gonfie vele, tanto da far progettare alla coppia il matrimonio (leggi qui). Il fantasma dell’ingombrate ex fidanzata dell’ex nuotatore però aleggia sempre sopra le teste dei due innamorati. Dopo ...

Giorgia Palmas difende Filippo Magnini e su Federica Pellegrini… : Giorgia Palmas scende in campo per difendere Filippo Magnini e rispondere alle presunte frecciatine di Federica Pellegrini. L’ex velina e il nuotatore stanno vivendo un’intensa storia d’amore, che in queste settimane è stata turbata dalle accuse di doping arrivate nei confronti di Magnini. Per difendersi dalla richiesta di squalifica di 8 anni della procura, lo sportivo ha deciso di rinunciare a Pechino Express, dove avrebbe ...

Giorgia Palmas difende Magnini : «Sta subendo un'ingiustizia enorme - ma siamo sereni» : Giorgia Palmas difende il suo Filippo Magnini dalle accuse di doping. In un'intervista a Grazia, la conduttrice ed ex velina non ha usato mezzi termini per definire la vicenda che ha interessato...

Giorgia Palmas sulle accuse di doping a Magnini : "Ingiustizia di proporzioni enormi" : Dopo l'ufficializzazione del loro fidanzamento e la volontà di sposarsi , Giorgia Palmas difende con le unghie il suo Filippo. Raggiunta dal settimanale Grazia in Sardegna dove trascorrerà le vacanze ...