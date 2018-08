Ginnastica | Olimpiadi Tokyo 2020 | i prospetti da medaglia dell’Italia Vanessa Ferrari ci

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia juniores domina e incanta - il futuro è azzurro! Giorgia Villa e compagne per l’impresa alle Olimpiadi 2020 : Un dominio schiacciante, una supremazia netta, uno strapotere eccezionale. L’Italia è stata letteralmente padrona del Vecchio Continente tra le juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: il gruppo costruito da Enrico Casella ha ribadito la propria forza e il proprio importante livello tecnico che avevamo imparato a conoscere nelle ultime stagioni. La classe 2003 è semplicemente fantastica e le 7 medaglie conquistate a Glasgow (4 ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : come può qualificarsi Vanessa Ferrari? Si punta alla Coppa del Mondo : il percorso della Campionessa e tutte le tappe : Vanessa Ferrari non molla e punta dritto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: dopo il brutto infortunio patito agli ultimi Mondiali, la bresciana è tornata ad allenarsi e vuole partecipare alla prossima rassegna a cinque cerchi con il serio obiettivo di conquistare l’unica medaglia che le manca in un palmares già leggendario. La Farfalla di Orzinuovi avrà quasi 30 anni al momento della competizione, parteciperà alle Olimpiadi per la quarta volta ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari ritorna : “Obiettivo Olimpiadi 2020! Sogno la medaglia - voglio chiudere in bellezza” : Vanessa Ferrari si è dimostrata per l’ennesima volta una Campionessa infinita, una vera e propria Araba Fenice che non si arrende di fronte a nulla, una ginnasta caparbia che non si è fatta abbattere dall’infortunio al tendine d’Achille procurato durante gli ultimi Mondiali e che con grinta ha cercato di recuperare per regalarsi l’ultima chance. La bresciana è tornata ufficialmente ad allenarsi da un paio di settimane con ...

FOTO Ginnastica - Vanessa Ferrari torna ad allenarsi! Sogno Olimpiadi 2020 - Campionessa infinita dopo l’infortunio : Vanessa Ferrari è ufficialmente tornata ad allenarsi in palestra a 9 mesi dall’operazione al tendine d’Achille resasi necessaria dopo l’infortunio patito ai Mondiali 2017 durante la Finale di Specialità al corpo libero. La bresciana ha deciso di stringere i denti, si è sottoposta a una lunga fase riabilitativa e ha scelto di darsi una nuova chance, probabilmente l’ultima di una carriera monumentale a cui manca soltanto la ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari infinita : ci prova verso le Olimpiadi! Torna ad allenarsi. Enrico Casella : “Ha deciso di continuare - per la qualificazione…” : Vanessa Ferrari ci prova ancora una volta, da vera Arabe Fenice non molla la presa ed è pronta per un nuovo ritorno. Dopo il pesantissimo infortunio al tendine d’Achille durante la Finale al corpo libero dei Mondiali 2017, la bresciana si era dovuta sottoporre a un intervento e aveva poi iniziato una lunga fase di riabilitazione per provare a Tornare in gara con il mirino puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 27enne ha stretto i denti ...