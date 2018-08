“Genitore” | quando il termine è troppo ampio per l’orizzonte attuale

wired

(Di lunedì 13 agosto 2018) È estate. Fa caldo. Condizioni ideali per il risorgere di un malinteso (sia detto con ottimismo): lo scandalo di genitore 1 e 2. Sono passati quasi 5 anni dala proposta dell’allora delegata ai diritti civili Camilla Seibezzi è stata vittima di un equivoco per la prima volta. È come un telefono senza fili che per una strana maledizione non si interrompe mai. Anche se qualcuno urla che non è così, anche con i sottotitoli, anche con le prove. Niente. Una volta che genitore 1 e 2 è stato creato magari non intenzionalmente, magari per distrazione, l’indignazione è destinata all’eternità. “Come osi chiamarmi genitore 1 o addirittura 2?” Ecco. È un malinteso. E basterebbe leggere l’originario comunicato stampa del 29 agosto 2013. Poi certo si potrebbe anche riflettere sul senso del commentatore medio per l’offesa. Basta un’ombra per gridare alla sconcezza, in una sfiancante denuncia ...