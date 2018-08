: Gelmini:Di Maio su mercati 'dilettante' - TelevideoRai101 : Gelmini:Di Maio su mercati 'dilettante' - Agenparl : GOVERNO: GELMINI, PAROLE DI MAIO SU MERCATI LONTANE DALLA REALTÀ - - Agenparl : GELMINI: DI MAIO VUOLE DEBITO PUBBLICO ALLE STELLE E ITALIA VERSO IL BARATRO - -

"Dilettanti allo sbaraglio, ma il conto lo pagheranno gli italiani". Così la capogruppo di FI alla Camera,, bolla l'allarme del vicepremier Diriguardo ai. "Secondo lui il governo gialloverde non è ricattabile dai. Con un debito pubblico stellare e una crescita al lumicino, per il vicepremier grillino bastano gli sciamani 5Stelle -impegnati solo a bloccare le infrastrutture- per galleggiare nel mercato globale. Gli italiani si renderanno presto conto del bluff", dice.(Di lunedì 13 agosto 2018)