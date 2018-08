: Aquarius, stop di Salvini: «Vada dove vuole, ma non in Italia». - LegaSalvini : Aquarius, stop di Salvini: «Vada dove vuole, ma non in Italia». - MediasetTgcom24 : Migranti, Salvini: la nave Aquarius vada dove vuole, non in Italia #migranti - LegaSalvini : Migranti Salvini, Aquarius vada dove vuole, non Italia -

Il governo britannico è "profondamente preoccupato" per "i 141 migranti" a bordo dell', ma considera sia "ben noto che la responsabilità di organizzare lo sbarco, nelpiù vicino,assunta dal centro di coordinamento marittimo dei soccorsi competente, in accordo con i desideri del comandante della nave". Così un portavoce del Foreign office in risposta al ministro Toninelli. Il Regno Unito è comunque "impegnato per affrontare con i partner europei la sfida dell'immigrazione irregolare", prosegue(Di lunedì 13 agosto 2018)