Fumettista italiano e il marito picchiati con una spranga di ferro dai vicini di casa

Belgio - Fumettista italiano e marito picchiati : «Ci hanno aggrediti e colpiti perché gay» : colpiti don una spranga al volto e alla testa dai vicini di casa. La denuncia via FB: «Com'è possibile che succedano queste cose in Belgio ? Ora abbiamo paura»

Fumettista italiano preso a sprangate perché gay : “Non mi sento più al sicuro” : Mauro Padovani, Fumettista italiano residente in Belgio, ha denunciato di essere stato oggetto di una aggressione da parte dei vicini di casa, che già in passato si erano resi protagonisti di insulti a sfondo omofobo nei confronti suoi e del compagno. Su Facebook la denuncia: "In Belgio ci siamo sposati, ora non mi sento al sicuro".Continua a leggere