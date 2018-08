Franco | euro recupera mezzo centesimo | si stabilizza a 1 | 13-1 | 14

Franco : euro scende sotto 1 - 13 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Franco Battiato ha l'Alzheimer?/ Alice smentisce : “Qualcuno si improvvisa neurologo e amico pur non essendolo” : Franco Battiato ha l'Alzheimer? Alice smentisce le voci sullo stato di salute del cantautore: “Qualcuno si improvvisa neurologo e amico pur non essendolo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 17:25:00 GMT)

Europeo di F3 - primo trionfo per Mick Schumacher : il tedesco vince Gara-3 a Spa-Francorchamps : Il pilota tedesco del team Prema vince la sua prima corsa nell’Europeo di F3, il figlio del Kaiser trionfa in Gara-3 a Spa Mick Schumacher ha conquistato la sua prima vittoria nell’Europeo di F3, trionfando in gara 3 sul circuito di Spa in Belgio, pista dove è iniziato il mito del papà Michael. Il tedesco del team Prema ha riscattato la delusione di gara 2 dove, partito dalla pole position, si è ritirato per un incidente con il ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : triplo bronzo per Giulia Franco tra le -69 kg Under 15 : La quinta giornata di gare degli Europei Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Milano fino al 29 luglio ha regalato altre gioie all’Italia con i tre bronzi conquistati da Giulia Franco che vanno ad aggiungersi alle 13 medaglie raccolte nelle giornate precedenti dai giovanissimi sollevatori azzurri. In mattinata si sono svolte le finali femminili Under 15 delle categorie 69 e 75 kg. Tra le -69 kg l’azzurra Giulia Franco è arrivata ...

Francoforte : Hugo Boss scende verso 76 - 14 Euro : Pressione sulla casa di moda tedesca , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,01%. L'andamento di Hugo Boss nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa ...

Le Borse europee chiudono in netto calo - Francoforte -1 - 53% : Milano, 11 lug., askanews, - Chiusure in netto calo per le principali Borse europee, con anche Wall Street intonata al ribasso, preoccupate dalla prospettiva di un nuovo acuirsi della guerra dei dazi ...

Rotondi : “Di Maio e il post di Jerry Calà? Noi potremmo candidare Pippo Franco alle Europee - sarebbe l’anti-Grillo” : “Luigi Di Maio ha retwittato Jerry Calà, scrivendo “Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi!”? Questa è l’Italia dei comici, il nuovo bipolarismo viaggia sui terreni della comicità, sui teatri di provincia o su quelli più rilevanti. Ma gli antesignani in questo senso fummo noi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, da GianFranco Rotondi, segretario di Rivoluzione ...

Lega - Franco Bechis svela la vergogna dei magistrati contro la Lega : cosa non torna sui 49 milioni di euro : Una cosa è certa: nessuno, né all' epoca di Umberto Bossi con il suo tesoriere Francesco Belsito, né in quella successiva di Roberto Maroni o in quella ancora attuale di Matteo Salvini si è preso 49 ...

Rimbalzi per le Borse europee - Francoforte +1 - 07% : Milano, 29 giu. , askanews, Chiusure positive per le principali Borse europee protagoniste di Rimbalzi dopo le recenti perdite, spinte anche dall'accordo raggiunto nella notte a Bruxelles sui migranti ...

Borse Europa in calo su paure dazi - Francorte -1 - 39% : Milano, 28 giu. , askanews, Chiusure in calo per le principali Borse europee, colpite dalle paure legate alla guerra dei dazi che hanno penalizzato in particolar modo i titoli dei comparti auto e suoi ...

Borse europee in difficoltà - frana Francoforte : I dazi di Trump, il rallentamento dell'economia mondiale, il nuovo Governo italiano che non accetta più il ruolo di zerbino della Germania come ai tempi di Monti/Letta/Renzi/Gentiloni, insomma, diverse circostanze hanno messo in grande ...

VERTICE UE/ Migranti - l'eutanasia dell'Europa Franco-tedesca : Per questa Unione Europea la politica non esiste. Sarà la crisi migratoria, contrappasso di una Tecnocrazia continentale a base economica, a sancirne la fine. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 06:00:00 GMT)SAVONA/ "La mia Europa aiuterà anche la Germania"CAOS UE/ Italia, attenta alla trappola greca di Merkel & Macron, di N. Berti

Cosa succederà nella sfida italiana all'Unione europea? DA ANNI SOTTO ATTACCO DELL'ASSE Franco-TEDESCO. : Lettura integrale articolo: https://ofcs.report/economia/Cosa-succedera-nella-sfida-italiana-a-unione-europea/fa/ Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di ...

Svizzera : banca centrale mantiene tassi invariati - euro scivola sul Franco : invariati i tassi: questa la decisione della banca centrale Svizzera che ha così confermato la politica monetaria espansiva. Il tasso di interesse sui depositi a vista delle banche commerciali viene così mantenuto a -0,75 per cento. L'euro ha mostrato una caduta particolarmente marcata rispetto ...