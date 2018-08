Francia | sepolto per gioco sotto la sabbia | muore annegato per la marea

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Tragedia indove un ragazzo di 21 anni è morto per un. Come spesso accade in estate, si eraper scherzolama è mortoper il sopraggiungere della. Il dramma, racconta il sito France Bleu, si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Barbatre, sull’isola bretone di Noirmoutier. Il giovane aveva scavato la buca proprio nel punto dove sopraggiunge la. L’acqua del mare ha provocato il crollo delle pareti dello scavo intrappolando il 21enne, che non è riuscito ad uscire neanche con l’aiuto degli amici e di altri bagnanti. Quando i pompieri sono arrivati era ormai troppo tardi. Noirmoutier è un’isola tidale, raggiungibile dalla terraferma durante la bassalungo una strada che però rimane sommersa con l’alta. L'articoloperlaper ...