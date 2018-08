Forza Italia preoccupata | Gialloverdi partiti male ma tifiamo per il Paese

Grande freddo tra Lega e Forza Italia : braccio di ferro dall'Abruzzo alla Rai : Strappi continui. Tensione costante, avvertimenti reciproci. E, sottotraccia, il tentativo di non rompere davvero. Procede così il bollente ferragosto del centrodestra. Sulle prossime regionali del 21 in Abruzzo (ma anche in Basilicata e Trentino Alto Adige) pende la minaccia della Lega di correre da sola. Sul grattacapo Rai, pesano le condizioni poste da Forza italia sul nome di Marcello Foa. Gli azzurri sperano che la partita della ...

Lega - Forza Italia : “Salvini lasci il M5s e torni con noi”. Ma Giorgetti : “Il centrodestra? Categoria dello spirito” : Uno chiede a Matteo Salvini di interrompere subito l’alleanza di governo con il Movimento 5 stelle e tornare all’ovile del centrodestra. L’altro, però, risponde bollando il centrodestra come “una Categoria dello spirito”. S’infiamma il rapporto tra la Lega e Forza Italia con il partito berlusconiano che appare spaccato dalla decisione del Carroccio di correre da solo in Abruzzo. Da una parte ci sono i falchi ...

Patto elettorale. I liberali di Renzi insieme a Forza Italia di Berlusconi : Più indizi fanno una prova. Da tempo Matteo Renzi medita di rottamare il Pd e di trasformarlo in una Forza

SALVINI E IL SERVIZIO MILITARE : “VOGLIO REINTRODURLO”/ “Forza Italia? Scelga tra la Lega e Renzi” : Matteo SALVINI: “Valutiamo reintroduzione SERVIZIO MILITARE. Vaccini? Meglio educare e non obbligare”. Da Lesina, in Puglia, ha parlato anche di legittima difesa e centrodestra(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 09:00:00 GMT)

Salvini : “Forza Italia scelga tra Lega del futuro e Renzi del passato. La capotreno Trenord andrebbe premiata” : Difende la capotreno che ha offeso gli zingari e chiede a Forza Italia di scegliere: o con lui o con il Pd di Matteo Renzi. Dopo la decisione di correre da soli alle regionali in Abruzzo, Matteo Salvini torna a parlare dell’unità del centrodestra. E lo fa da Lesina, in Puglia, dove ha innaugurato la nuova sede del Carroccio. “A livello locale governiamo bene tanti comuni, non è la Lega ad aver cambiato idea nelle ultime settimane: è ...

Lega - verso rottura con Forza Italia : “Partito morente”/ Il piano di Salvini per impadronirsi del centrodestra : Lega, verso rottura con Forza Italia: “Partito morente. Inutile essere ipocriti, stanno più con il Pd che con noi”. Il piano di Salvini per impadronirsi del centrodestra. (Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:30:00 GMT)

Silvio Berlusconi - la lettera a Libero : 'Io e Forza Italia stiamo a destra. La Lega che fa?' : Leggo da alcuni giorni su alcuni quotidiani, Libero in particolare, una serie di notizie su Forza Italia che possono determinare equivoci e fraintendimenti sulle nostre prospettive politiche. Ritengo ...

"Salvini mollerà Di Maio - il governo dura poco" : Forza Italia e Pd all'attacco - Conte tira dritto : "Durerà poco". "Cadrà in autunno". Da Forza Italia e Pd profezie poco incoraggianti per l'esecutivo legastellato. Ma il...

Matteo Salvini - il sospetto horror da Forza Italia : 'Leghisti da soli in Abruzzo? Chi vogliono aiutare' : Le schermaglie incrociate nel centrodestra dopo il siluramento di Marcello Foa alla presidenza della Rai stanno diventando veri e propri colpi proibiti sotto la cintura. L'uomo voluto da Matteo ...

Abruzzo - la Lega : "Alle regionali senza Forza Italia" : "La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere". Ad annunciarlo è stato Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale del partito di Salvini nonché parlamentare a Montecitorio. Si tratta di una novità assoluta, che potrebbe segnare una rottura definitiva nella coalizione del centrodestra. Salvini ha sempre ribadito che, al di là dell'avventura di governo con il M5S, considera naturale la ...

Abruzzo - lo strappo della Lega agita Forza Italia : pressing su Salvini - : Alle elezioni regionali in autunno il Carroccio annuncia che correrà da solo: potrebbe prendersi l'egemonia nel centrodestra. Berlusconi prova a ricucire: "Governo con M5s è anomalia, tornino ...

Gianfranco Micciché : "Se Salvini abbandona Forza Italia - crollerà" : "Il centrodestra è sempre più a rischio. Questa coalizione ha una logica se la componente moderata è prevalente. Oggi i rapporti si stanno ribaltando". Intervistato da Repubblica, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciché (Forza Italia) critica Salvini, che "ha preso una strada sbagliata", ma soprattutto "i tanti colleghi del Nord che, per paura di perdere un collegio alle prossime elezioni, ...

"Forza Italia sta benissimo Nessun altro partito in mente" : Silvio Berlusconi vuol fare chiarezza su Forza Italia, "che gode ottima salute", e smentire retroscena fantasiosi che gli attribuiscono l'intenzione di fondare un nuovo partito, anche per accentuare l'antagonista con la Lega di Matteo Salvini. "L'altra Italia - scrive in una nota il leader azzurro - non è il nome di un progetto politico né tantomeno di un nuovo partito. È la descrizione di una vasta area sociale e culturale che esiste nel paese, ...

Berlusconi : Forza Italia in salute. Ma in Abruzzo il Carroccio lascia il centrodestra e corre solo : 'Andiamo a vincere' scrive Bellachioma, coordinatore della Lega. 'Una mossa - accusano i forzisti - che finirà per favorire M5s, che ancora non amministrano alcuna regione -