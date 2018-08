Formula 1 | Vettel | ' Sono fiducioso | il Mondiale è ancora possibile'

Formula 1 - Vettel ha fiducia : 'La Ferrari non ha ancora dato tutto' : Nonostante i 24 punti che lo separano da Lewis Hamilton, Sebastian Vettel crede nella possibilità della Ferrari di lottare per il titolo della F1. La leadership ha oscillato tra Vettel e Hamilton per ...

Formula1 - Vettel carica la Ferrari : "C'è tutto per risalire" : Sebastian Vettel è andato in vacanza con 24 punti di distacco da Hamilton nonostante una Ferrari veloce e affidabile che in molte gare è stata anche il punto di riferimento prestazionale in griglia. ...

Formula 1 - Allison : 'In Ungheria Vettel non avrebbe mai superato Hamilton' : In molti, noi compresi, hanno considrato il lungo pit stop di Sebastian Vettel in Ungheria come un momento chiave della gara, con il tedesco della Ferrari che con quei 4.2 di sosta al 40esimo non è ...

Formula 1 - GP Ungheria : Vettel stupisce Hamilton e prende al volo una mosca : Quelli con qualche anno in più sul groppone se lo ricorderanno il maestro Kesuke Miyagi , tra i protagonisti di Karate Kid , tetralogia di metà anni Ottanta in cui un giovanissimo americano diventa ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori - Vettel : "Ferrari ha fatto il massimo" (Gp Ungheria 2018) : Classifica Formula 1 il Mondiale piloti e costruttori dopo il Gran Premio di Ungheria 2018, Lewis Hamilton vince e allunga su Sebastian Vettel, adesso il vantaggio dell'inglese è di 24 punti(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:01:00 GMT)

Formula 1 - GP Ungheria : il pit stop di Vettel è il momento chiave della gara : Un pit stop lungo , troppo lungo. La Ferrari di Sebastina Vettel , al 40esimo giro del Gran Premio d'Ungheria, si ferma ai box per sostiuire le gomme, da gialle a ultra soft,. Il tedesco lascia la ...

Formula 1 - Hamilton l'alieno trionfa in Ungheria : non sbaglia niente - Vettel secondo - Kimi terzo : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...

Formula 1 - la pioggia frena la Ferrari Ungheria - Mercedes dominano qualifiche Raikkonen e Vettel partono in 2ª fila : Sarà Lewis Hamilton a partire in pole nel Gran Premio di Ungheria. Il campione del mondo ha piazzato la zampata al termine di una qualifica che inizialmente sembrava dovesse sorridere alla Ferrari. Bravo, il pilota inglese, ad approfittare della pista bagnata che per lui solitamente equivale ad un invito a nozze. Suo il miglior tempo, in 1:35.658, ottenuto precedendo il compagno di team Valtteri Bottas, staccato di 260 millesimi. Una prima fila ...

