Formula 1 | anche Massa contro Alonso | ' Divide i team'

Fiorentina - arriva Fernandes - via Sanchez : Formula - costi e dettagli : Fiorentina, in arrivo il centrocampista richiesto da mister Pioli, la società continua a lavorare al rafforzamento della rosa Edimilson Fernandes sarà il nuovo centrocampista della Fiorentina. Il calciatore del West Ham si appresta a mettersi a disposizione di mister Pioli, l’affare volge al termine sulla base di un prestito oneroso intorno ad un milione di euro con diritto di riscatto a 8,5. Farà invece il percorso inverso il ...

Formula 1 - Red Bull : per il dopo-Ricciardo spunta anche Raikkonen (RUMORS) : È ufficialmente terminato, dopo due stagioni in Toro Rosso 2011-2013 e ben quattro in Red Bull 2014-2018, il lungo matrimonio tra Daniel Ricciardo e l'universo del team anglo-austriaco. Proprio in questi giorni, infatti, il pilota australiano ha annunciato il suo passaggio alla Renault, a partire dal campionato del 2019 di Formula 1, un accordo biennale che il driver stesso ha definito come una delle decisioni più difficili da prendere nella mia ...

Formula 1 - Anche Bottas rinnova con la Mercedes : La Mercedes ha rinnovato l'accordo di collaborazione con Valtteri Bottas, appena un giorno dopo aver annunciato il prolungamento di contratto di Lewis Hamilton. Lewis e Valtteri, dunque, correranno insieme almeno per un'altra stagione, poi la Mercedes deciderà se esercitare l'opzione per tenere il finlandese Anche nel 2020.La strada è tracciata. Valtteri è arrivato in Mercedes nel 2017, prendendo il posto lasciato vuoto dal campione del mondo ...

Formula 1 - Mercedes : rinnovo anche per Bottas : Dopo Lewis Hamilton, anche Valtteri Bottas rinnova con la Mercedes. La scuderia tedesca di Formula Uno ha annunciato che il pilota finlandese ha prolungato il suo contratto anche per il prossimo anno, ...

Pallanuoto : confermata la Formula della Final Six anche per i prossimi campionati di A1 : campionati di A1 terminati da quasi due mesi, ci si butta verso l’estate che sta per portare all’appuntamento più importante per le nazionali di questo 2018: gli Europei di Barcellona. C’è ancora spazio però per parlare della Serie A1 al maschile e al femminile: confermata per le prossime due stagioni, nonostante le polemiche arrivate nelle ultime settimane, la formula della Final Six per assegnare lo scudetto. In tanti si ...

Formula 1 : Vettel trionfa a Silverstone davanti a Hamilton - anche Raikkonen sul podio : Sebastian Vettel centra l’impresa: il Gp di Gran Bretagna, la gara di casa che Lewis Hamilton vinceva dal 2014, è sua. Un trionfo costruito con il sorpasso al via sul rivale e poi, dopo due safety car, superando Bottas nell’ultima parte della gara....

Formula 1 - GP Silverstone. Anche il Circus s'interroga sul futuro di Cristiano Ronaldo : Andrà alla Juventus? Sono parecchi gli indizi che sembrano portare l'asso portoghese in bianconero, ma Anche il mondo della Formula 1 s'interroga sul suo futuro. "Zac Brown, amministratore delegato ...

Formula 1 - tutte le foto in Austria : lo spettacolo in pista ed anche… quello sexy [GALLERY] : 1/21 LaPresse ...

Formula1 GP Austria. Sfida Mercedes-Ferrari anche sugli specchietti : Sinora la Mercedes è stata tra i top team, poco attiva nell'evoluzione della vettura, qui, per contro, è evidente abbia cercato di recuperare terreno. La W09, presenta parecchie novità sparse tra la ...

Jaguar è anche nautica : e batte il record elettrico - grazie alla Formula E - : La propulsione elettrica sta facendo passi da gigante non solo nell'automotive. Da qualche anno, anche un mondo tradizionalista come quella della nautica, ha iniziato a studiare un utilizzo, sia per navigare in acque protette, sia per aumentare le prestazioni. Il Jaguar Vector Racing V20E ai comandi - L'...