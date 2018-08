Ford Mustang | la versione Nascar

Ford Mustang - ecco la versione che correrà nella Nascar [FOTO] : ... categoria nella quale non aveva mai corso, limitandosi a gareggiare in classi inferiori e ad innumerevoli campionati sia su strada che in pista sparsi per il mondo. La Mustang Nascar Cup sostituirà ...

Ford Mustang - Debutta la versione per la Nascar : Nel corso dei festeggiamenti per la produzione dell'esemplare numero 10.000.000 della Ford Mustang la Casa americana ha voluto fare un'altra sorpresa agli appassionati statunitensi. stata infatti presentata la Mustang Nascar Cup, che sarà impegnata in gara nel 2019.Anteprima assoluta. Per la Pony Car a stelle e strisce si tratta di un'anteprima assoluta: mai prima d'ora aveva infatti partecipato alla classe regina della Nascar, limitandosi ...

Ford Mustang - ecco la muscle car yankee numero 10 milioni – FOTO : Quello che vedete qui sopra è l’esemplare numero 10.000.000 dell’auto sportiva più venduta negli Stati Uniti: un’icona che porta il nome di Ford Mustang. La decimilionesima Mustang è uscita dallo stabilimento di Flat Rock, in Michigan, ed è una GT convertible di color Bianco Wimbledon spinta da un V8 da 450 cavalli, con cambio manuale a sei marce. Come la prima, e infatti di tributo si tratta, prodotta nel 1964: quella ...

Ford Mustang - Raggiunti i 10.000.000 di esemplari : A 54 anni dal lancio della prima generazione, dalle linee di montaggio della fabbrica Ford di Flat Rock è uscita la Mustang numero 10 milioni. L'iconica muscle car ha così raggiunto un traguardo epocale, festeggiando con un evento dedicato che ha portato decine di esemplari del passato a celebrare il traguardo appena raggiunto ricreando la cifra in un piazzale dello stabilimento del Michigan storicamente legato alla sportiva americana. 54 anni ...

Siemens 1965 Ford Mustang - la prima a guida autonoma sulla collina di Goodwood : Il Festival of Speed di Goodwood che si è appena concluso ha fatto segnare l’edizione numero 25. Un gran traguardo che qualcuno ha deciso di omaggiare con un progetto davvero speciale. Si tratta di Siemens, presente alla kermesse internazionale con un’auto a guida autonoma. Un’operazione – in termini di marketing – molto raffinata e, per certi versi, anche molto concettuale. L’azienda tedesca ha, infatti, ...

Ford Mustang GT Eagle Squadron - la muscle car senza limiti in scena a Goodwood [FOTO e VIDEO] : Il campione di drifting Vaughn Gittin Jr. ha pilotato la potentissima Mustang GT Eagle Squadron sulla celebre collina del Goodwood Festival of Speed La Casa dell’Ovale blu ha deciso di festeggiare i 100 anni della Royal Air Force (l’aviazione militare del Regno Unito) realizzando l’edizione speciale Ford Mustang GT Eagle Squadron svelata nei giorni scorsi in occasione del celebre Goodwood Festival of Speed. La vettura basata sulla Mustang ...

Ford Mustang star al Goodwood Festival of Speed : Protagonista al Festival of Speed di Goodwood 2018, l’iconica Ford Mustang GT del 1968 guidata da Steve McQueen nell’indimenticabile film BULLITT Limited Edition della Warner Bros, misteriosamente scomparsa dalle scene fino all’inizio di quest’anno. L’auto, protagonista della leggendaria sequenza nel film della Warner Bros., parteciperà alla Goodwood Hillclimb da 1,96 miglia (1,9 chilometri) accompagnata dal […] L'articolo Ford ...

Ford presenta Eagle Squadron Mustang GT - pezzo unico per un'asta di beneficenza : Un pezzo unico e speciale, è la Eagle Squadron Mustang GT che Ford esibira' quest'anno all'asta di beneficenza il 26 luglio prossimo a favore della Experimental Aircraft Association, senza dubbio uno dei migliori progetti creati per la EAA. Per il ventesimo anno di fila Ford è partnership [VIDEO] di questo evento benefico dove brillano veicoli personalizzati per l'occasione grazie ai quali sono stati raccolti oltre tre milioni di dollari ogni ...

Ford Mustang GT - La Eagle Squadron arriva a 700 CV per beneficenza : La Ford partecipa al Festival of Speed di Goodwood presentando un esemplare unico della Mustang. La Eagle Squadron Mustang GT celebra i 100 anni della Royal Air Force ed è stata realizzata con una livrea unica e una serie di modifiche tecniche ideate dal reparto Ford Performance insieme al campione di drifting Vaughn Gittin Jr. Quest'ultimo è accompagnato in Inghilterra dal veterano Paul Miller, figlio di uno dei piloti dell'Eagle Squadron ...

Ford Mustang - Per la prima volta a guida autonoma sulla salita di Goodwood : La Siemens sarà presente al Festival of Speed di Goodwood con un prototipo di auto a guida autonoma sviluppato con la Cranfield University. Per l'occasione è stato realizzato un esemplare unico basato sulla Ford Mustang 289 del 1965, equipaggiata con i sistemi che le permetteranno di percorrere in solitaria la classica gara in salita all'interno della tenuta di Lord March.guida autonoma sulla cronoscalata di Goodwood. La Mustang è stata decorata ...

Nuova Ford Mustang Shelby GT350 : 526 cavalli americani sposano un’aerodinamica raffinata [FOTO] : La Nuova generazione della Ford Mustang Shelby GT350 porta in dote migliorie aerodinamica e un V8 forte di oltre 500 CV Gli Ingegneri ed i progettisti della divisione Ford Performance hanno implementato le ultime tecnologie e i migliori componenti aerodinamici per realizzare una Nuova e stupefacente Mustang Shelby GT350. Lavorando esclusivamente con la Michelin, il team ha anche progettato nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 con un ...

Ford Mustang Shelby GT350 - Le novità del model year 2019 : La Ford prosegue il percorso di rinnovamento della Mustang, introducendo la versione aggiornata della Shelby GT350. Questo allestimento, disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2019, è votato alla guida in pista e alle competizioni e per questo motivo le novità si concentrano sugli elementi che possono migliorare le prestazioni, sfruttando allo stesso tempo i contenuti del recente restyling della coupé. Nuovo assetto, aerodinamica più ...