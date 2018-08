Foggia | 3 indagati per la strage dei 12 immigrati morti in un incidente stradale al

ilfattoquotidiano

: Foggia, braccianti morti: tre indagati nell'inchiesta sul caporalato #braccianti - MediasetTgcom24 : Foggia, braccianti morti: tre indagati nell'inchiesta sul caporalato #braccianti - RaiNews : #caporalato , tre persone indagate dalla Procura di Larino. Le indagini sono scattate all'indomani della morte di 1… - fai_cisl : RT @FaiCislPuglia: Strage braccianti nel Foggiano: indagati tre imprenditori agricoli -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Tre operatori del settore agricolo sonoper la morte dei 12, avvenuta lo scorso 6 agosto, in una Lesina, nelno, mentre rientravano dai campi di pomodoro. L’accusa della procura di Larino è sfruttamento ed intermediazione illecita. In Molise, infatti, hanno sede la maggior parte delle aziende per le quali lavoravano i braccianti. L’inchiesta è scattata all’indomani della morte dei lavoratori ed è coordinata dal procuratore capo Antonio La Rana. “Un fenomeno estremamente grave quello del caporalato. Non si può speculare su persone che vivono sul nostro territorio in condizione di estremo bisogno”, ha dichiarato La Rana. “Ci avvarremo di tutti gli strumenti che la legge ci consente per contrastare questa attività illecita – ha proseguito – Sono già state sensibilizzare le forze dell’ordine per alzare la ...