Focus sulla Turchia a seguito del crollo della lira turca : Il ruolo del settore edilizio all'interno dell'economia, ad esempio, è paragonabile a quello registrato in Spagna o in Irlanda prima della crisi europea. Paul McNamara crede anche che la Turchia ...

Ford : sulla nuova Focus debutta il Wrong Way Alert : Il dispositivo di sicurezza elaborato dagli ingegneri del team dell'Ovale Blu avvisa il guidatore quando questo imbocca...

Sulla strada dei profumi al volante della nuova Ford Focus : È decisamente una Ford Focus, con un chiaro richiamo alla storia di questa berlina, ma la nuova vettura ha subito una netta accelerazione verso il futuro. A vent’anni dal primo modello la distanza con la versione del 1998 appare siderale. Il design e i contenuti tecnologici di oggi dimostrano chiaramente come il modo di vivere e guidare l’auto sia radicalmente cambiato. Lo capisci meglio salendo a bordo della nuova Ford Focus. Portandola a ...

Wall Street cauta. Focus sulla Federal Reserve : Partenza mista per la borsa di Wall Street nel giorno in cui termina la riunione di politica monetaria della Federal Reserve con l'annuncio della decisione sui tassi di interesse negli Stati Uniti. ...

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video e tv : Focus sulla partenza (21^ tappa Houilles-Parigi) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv della 21^ tappa della Grande boucle, giunta al suo glorioso traguardo finale agli Champs Elysèes a Parigi.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:42:00 GMT)

Wall Street positiva. Focus sulla earning season : Partenza in territorio positivo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori catturata dalla "earning season" che procede a pieno ritmo. In particolare, ha sorpreso in positivo la ...

Diretta/ Atalanta Hertha Berlino streaming video e tv : orario e Focus sulla nuova Dea : Diretta Atalanta Hertha Berlino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole. La Dea ospita all'Atleti Azzurri d'Italia la squadra della Bundesliga(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:03:00 GMT)

CAGLIARI REAL VICENZA / Info streaming video e diretta tv : Focus sulla squadra veneta (amichevole) : diretta CAGLIARI REAL VICENZA, Info streaming video e tv: orario e risultato live dell'amichevole che gli isolani giocano a sole 24 ore dal precedente impegno nel loro precampionato(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:47:00 GMT)

Diretta/ Genoa Zenit info streaming video e tv : Focus sulla squadra russa (amichevole) : Diretta Genoa Zenit, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole. Per il Grifone un avversario di lusso: la squadra russa, una delle migliori in patria(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Diretta / Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi streaming video e tv : Focus sulla classifica e orario - Sao Miguel : Diretta Red Bull Cliff Diving 2018 a Sao Miguel: streaming video e tv, vincitore della prova alle Azzorre per la manifestazione dei tuffi da grandi altezze. C'è sempre De Rose. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Tra le tracce della maturità un articolo di Focus.it sulla clonazione tra primati non umani : ... ma vede gli oggetti in movimento Se sei malato, l'IA lo capisce dal respiro Home - SCIENZA - Salute Tra le tracce della maturità un articolo di Focus.it sulla clonazione tra primati non umani Tra le ...

Diretta/ Motocross Gp Lombardia 2018 Ottobiano streaming video e tv : Focus sulla classifica (oggi) : Diretta Gp Lombardia 2018 Motocross: info streaming video e tv. Il Mondiale Mxgp fa tappa a Ottobiano: protagonista assoluto Tony Cairoli, visto che Herlings è out per infortunio.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:44:00 GMT)

Classifica Giro di Svizzera 2018 / La maglia gialla e il Focus sulla lotta a punti (8^ tappa Bellinzona) : Classifica Giro di Svizzera: la maglia gialla è di Richie Porte alla vigilia della 8^ tappa, prevista oggi a Bellinzona. Vediamo le altre graduatorie alla penultima frazione della corsa.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:43:00 GMT)

E3 2018 : The Last of Us Part II avrà il multiplayer - il Focus del gameplay è sulla tensione e tante altre informazioni anche sullla data di uscita : Uno dei momenti più alti della conferenza E3 2018 di PlayStation è indubbiamente stato quello dedicato a The Last of Us Part II, nuovo capitolo dell'IP targata Naughty Dog che ha focalizzato l'attenzione dei presenti all'evento e di tutti i fan a casa grazie a un video gameplay estremamente spettacolare e adrenalinico. Una dimostrazione di quanto Ellie sia cresciuta e di quanto la rabbia possa spingerla a trasformarsi in una devastante macchina ...