Fisco | sms salva-cartelle | due su tre pagano entro 30 giorni

(Di lunedì 13 agosto 2018) Agenzia riscossione, 265 mila iscrizioni a“Se mi scordo” Roma – Quasi due contribuenti su tre, che hanno chiesto ad Agenzia delle entrate-Riscossione di ricevere un messaggio sul telefonino oppure una e-mail per ricordare le scadenze dei pagamenti, versa il dovuto30. E tre contribuenti su quattro “no” una rateizzazione dopo essere stati avvisati del possibile rischio di decadenza. È il bilancio del servizio SMS “Se Mi Scordo”, attivo da circa 18 mesi, che consente di essere informati tramite un sms o una e-mail relativamente a irregolarità nel pagamento di un piano di rateazione (preavviso per scadenza delle rate e preavviso di imminente decadenza), ma anche sul prossimo arrivo di una cartella di pagamento, o di una comunicazione di presa in carico da parte di Riscossione di un avviso di accertamento (AVE) emesso da Agenzia delle Entrate oppure di un avviso di ...