Fisco | con sms salva-cartelle 2 su 3 pagano entro 30 giorni

Codacons : il Fisco ha pignorato i nostri beni e così rischiamo la chiusura : Codacons ha ha così lanciato un appello al premier Giuseppe Conte, ai vicepremier e ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Al centro della questione il ...

Fisco - sottosegretario leghista Bitonci anticipa : piu' partite Iva senza controlli : Il sottosegretario leghista all'Economia, Masssimo Bitonci, ha anticipato che il governo aumentera' il numero delle partite Iva senza controlli fiscali. In un'intervista al Corriere della Sera, Bitonci ha ribadito che sull'Iva il ...

Frode fiscale : il Fisco spagnolo sconta 2 milioni a Ronaldo : Dopo aver condannato Ronaldo a pagare 18,8 milioni per Frode fiscale, il fisco spagnolo gli sconta oltre due milioni, secondo quanto riporta El Mundo. L’accordo e’ stato raggiunto a giugno, riducendo la somma a 16,7 milioni; il giocatore ha gia’ versato 13,4 milioni. E ora l’Amministrazione ha concluso che la star portoghese non deve pagare 2.094.200 euro di Iva relativa a una cessione di diritti in Asia. I due anni ...

Fisco - Di Maio : “Aumento dell’Iva? Non ci sarà - è scritto nel contratto di Governo e lo rispetteremo” : “L’Iva non aumenta. Il nostro obiettivo è ritoccare l’Iva per non farla aumentare e questo deve essere il nostro obiettivo. L’abbiamo messo nel contratto di Governo e lo faremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il contratto prevede che l’Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l’Iva. Se si vuole ...

Fisco - Tria : sospensione cartelle agosto è segno di attenzione verso i contribuenti : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria sostiene l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione di non inviare comunicazioni e cartelle durante il mese di agosto

Fisco : Enel entra in lista contribuenti in ‘cooperative compliance’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Il gruppo Enel aderisce al regime fiscale di adempimento collaborativo e lo fa con la Capogruppo Enel spa e la sua principale controllata italiana, E-Distribuzione spa, società che opera nel mercato regolato della distribuzione e misura di energia elettrica. Il regime di adempimento collaborativo o ‘cooperative compliance’, sottolinea il gruppo energetico italiano, ha come principale obiettivo ...

Fisco : Enel entra in lista contribuenti in ‘cooperative compliance’ (2) : (AdnKronos) – “La trasparenza e la legalità, valori distintivi di Enel, trovano un’ulteriore, concreta, manifestazione in questa innovativa forma di collaborazione con l’Amministrazione Fiscale”, sottolinea Patrizia Grieco, il presidente di Enel. “Il Gruppo, in linea con la propria strategia di sostenibilità, agisce da sempre con onestà e integrità, nella consapevolezza che il gettito derivante dai ...

Fisco - tregua per 107mila campani : congelato l'invio delle cartelle : Ma c'è un evidente vantaggio soprattutto per l'economia locale, le piccole aziende e il commercio. Ma ne beneficiano anche tantissimi privati. Tutti soldi che si metteranno nel tessuto economico ...

Fisco - stop cartelle esattoriali ad agosto : congelati 1 milione di atti : Buone notizie dal Fisco in materia di cartelle esattoriali. Per il mese di agosto saranno congelate tute le cartelle esattoriali e le comunicazioni da parte dell’Agenzia. Come si legge dal comunicato stampa congiunto Ministero delle finanze-Agenzia delle entrate, più di 1 milione – tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documenti e lettere di compliance –sono stati bloccati dal Fisco”. Consulta lo Speciale rottamazione cartelle ...

Un Fisco di buon senso in agosto «congela» un milione di cartelle : Inizia la tregua agostana tra il Fisco e gli italiani. Oltre un milione di cartelle resteranno ferme negli uffici dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione per tutto il mese di agosto. Per ...