Fiorentina | Thereau idea last minute della Spal

Fiorentina - prosegue la preparazione in Olanda : si ferma Thereau. Vitor Hugo : 'Non vedo l'ora di iniziare' : Un solo obiettivo, arrivare nella maniera migliore possibile all'inizio del prossimo campionato. A venti giorni dal via ufficiale della stagione, prosegue in Olanda la preparazione della Fiorentina, ...