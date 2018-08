Finto taglio agli assegni d' oro Si salvano giudici e professori

ilgiornale

(Di lunedì 13 agosto 2018) L'esperto di materia previdenziale Giuliano Cazzola lo aveva già spiegato sul Giornale due giorni fa. "Con il vecchio metodo retributivo il rendimento decresce fino allo 0,9% sopra i 45mila euro lordi", aveva dichiarato ribadendo che, in pratica, le pensioni d'oro sono già contributive perché la loro rivalutazione è sganciata dallo stipendio e "accoppiata" con i versamenti contributivi.Dell'arcano hanno iniziato ad accorgersi, tardivamente, il ministro del Lavoro, Luigi di Maio, e i suoi collaboratori perché l'ipotesi di ricalcolo contributivo delle pensioni sopra i 4mila euro netti è, al momento, passata in secondo piano. Il progetto di legge D'Uva-Molinari, per come è congegnato, infatti prevede che il ricalcolo contributivo sia effettuato sulla base di una riparametrazione sull'età per il pensionamento di vecchiaia stabilita ex post dal governo giallo-verde e molto più penalizzante ...