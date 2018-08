Fino all' ultima francese

Stop all'accattonaggio molestoLa Lega : "Carcere Fino a 12 mesi" : Basta con il racket della mafia nigeriana di giovani africani davanti a bar, panetterie, supermercati: un fenomeno che si incontra nella grandi città ma anche in tanti piccoli paesi di provincia. E così la Lega ha deciso per la linea della fermezza, soprattutto se l'accattonaggio è aggressivo e insistente Segui su affaritaliani.it

Stelle cadenti - stanotte il picco degli avvistamenti : Fino a 100 meteore all'ora : Clou dello spettacolo delle Stelle cadenti, dopo l'assaggio della Notte di San Lorenzo. Il picco di attività delle Perseidi è infatti tra il 12 e il 13 agosto, quando si possono vedere fino a 100 ...

Nuoto di fondo - Europei 2018. Arianna Bridi : “Ci ho sempre creduto - Fino alla piastra. Questo oro è bellissimo” : Arianna Bridi si è letteralmente consacrata agli Europei 2018 di Nuoto di fondo conquistando la medaglia d’oro nella 25 km. La trentina ha sconfitto il colosso Van Rouwendaal al termine di una volata rovente e palpitante che ha animato il finale della maratona delle acque, vinto grazie a tanta caparbietà e a un cuore infinito. La 22enne ha avuto la meglio nei confronti della grande favorita della vigilia e ha poi raccontato le sue emozioni ...

Ilary Blasi e l’addio alle Iene : tutto quello che sappiamo Finora : Ilary Blasi è pronta a lasciare le Iene? La stagione televisiva non è ancora iniziata, ma le trattative fra conduttrici e reti tv sono già in corso. Fra le grandi novità di settembre ci sarebbe, secondo alcune indiscrezioni, l’addio di Ilary Blasi al programma di Davide Parenti. La showgirl, che è al timone del programma da quasi dieci anni, sarebbe pronta a dare una svolta alla sua carriera, lasciando le Iene per iniziare una nuova ...

Il Crotone ancora all’attacco : “Rinviare le gare del Chievo Fino alla sentenza” : Rinvio o sospensione delle gare del Chievo fino all'emissione della sentenza da parte del Tribunale federale sulla vicenda delle plusvalenze. L'articolo Il Crotone ancora all’attacco: “Rinviare le gare del Chievo fino alla sentenza” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cassano : 'Scudetto alla Juve Fino al 2022. Cristiano Ronaldo farà 40 gol' : CR7 alla Juve, chi ha fatto l'affare? "Ovviamente i bianconeri, se prendi il secondo miglior giocatore al mondo...". Il primo, secondo Antonio, resterà sempre Leo Messi : "Il più forte è lui, ma CR7 ...

Il Crotone chiede rinvio o sospensione delle gare del Chievo Fino all'emissione della sentenza : rinvio o sospensione delle gare del Chievo fino all'emissione della sentenza da parte del Tribunale federale sulla vicenda delle plusvalenze. O, in alternativa, l'immediata retrocessione della società ...

Ordinanza del sindaco : notti magiche Fino all'alba nei locali fuori l'area urbana : Lo ha deciso il sindaco, Ugo Pugliese, derogando alla precedente Ordinanza del 29 giugno scorso che imponeva le quattro come limite massimo per gli spettacoli d'intrattenimento musicale. La nuova ...

Allerta caldo : a Firenze temperature da bollino rosso Fino a domenica : Allerta rossa per il caldo anche domani e domenica 12 agosto a Firenze. Il persistere dell’ondata di calore da ‘bollino rosso‘ è stata annunciata dalla protezione civile del Comune sulla base delle previsioni meteo, che confermano l’ondata di calore di ‘livello 3′ anche per il fine settimana. Il codice rosso è il terzo livello di Allerta in una scala che va da zero a tre. L’amministrazione raccomanda di ...

Lo Monaco 'Dietro a tutto ciò una mente arguta - andremo avanti Fino alla morte' : Faremo tutto quello che c'è fare, tutti i giudizi di questo mondo, questo è un bypassare le regole. Mi sorprende, ma fino a un certo punto. Una normativa proibiva a società di A di possedere quote di ...

Lungo weekend Fino a Ferragosto alla "Poiana" di Pradleves degustando formaggi e salumi : Quattro giorni di degustazioni e piatti a base di Castelmagno è il programma che la Cooperativa Agricola La Poiana ha messo a punto per i suoi clienti per il Lungo week end di Ferragosto. A partire da ...

TomTop : promozione “Ritorno a Scuola” con sconti Fino all’80% sulla tecnologia! : Stressati perché nel bel mezzo di Agosto la parola “scuola” non volete proprio sentirla nominale? Avete ragione.. ma fregatevene, perché è tutta una scusa per comprare qualche gadget tecnologico a sconti pazzeschi! Ed è proprio quest l’idea di TomTop – uno dei più famosi store cinesi – che ha ufficialmente aperto la promozione “Ritorno a scuola” con sconti fino all’80% sulla tecnologia! A breve vi ...

Ipotesi di taglio alle pensioni più alte per aumentare sociali e minime Fino a 780 euro : Il progetto di legge sul taglio degli assegni d’oro è stato depositato e sara' valutato al rientro dalla ferie estive, a settembre. Il testo della proposta, composto da sei articoli, è depositato e adesso attende di essere valutato in sede parlamentare. Le pensioni superiori a 4.000 euro al mese saranno ricalcolate e quindi ridotte: tutto ciò che verra' risparmiato confluira' in un'altra misura cara all’esecutivo, l’aumento delle pensioni più ...

