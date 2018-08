Fidanzati travolti da auto sull' A19 | erano fermi sulla corsia d' emergenza | morti due

Incidente A1 - coppia Fidanzati uccisi/ Roma - ultime notizie : in panne con auto - travolti di ritorno da vacanze : Roma, Incidente mortale in A1: coppia fidanzati uccisi mentre erano in panne con l'auto sulla corsia centrale. Il dolore degli amici e le ultime notizie: la dinamica dello schianto(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:06:00 GMT)