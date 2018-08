Fiction NON MENTIRE | serie tv su Canale 5 | al via le riprese!!!

Al via le riprese della nuova Fiction Mediaset “Non Mentire”. Un thriller relazionale avvincente : Sono iniziate le riprese di “Non Mentire“, la nuova appassionante fiction targata Mediaset prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli. La nuova fiction tv, prossimamente in onda su Canale 5, vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Al via le riprese della nuova fiction Non Mentire Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono già sul set della nuovissima serie tv Mediaset, Non Mentire. Al via le riprese della ...

Non Mentire - iniziate le riprese della nuova Fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi e Greta Scarano : Sono iniziate le riprese di Non Mentire, versione italiana della serie inglese Liar - L'Amore Bugiardo, in onda prossimamente su Canale 5

Io sono Mia : Ivano Fossati e Renato Zero hanno chiesto di non figurare nella Fiction Rai su Mia Martini : Io sono Mia: la fiction su Mia Martini chevedremo su Rai 1 nel 2019 ha ricevuto due stop da parte di due artisti, Fossati e Zero che sono stati vicino alla compianta Mimì quando era in vita. Ivano Fossati e Renato Zero infatti hanno chiesto di non comparire nella fiction che la Rai sta riproponendo sulla vita dell’artista, interpretata dall’attrice e showgirl Serena Rossi. Io sono Mia: Ivano Fossati e Renato Zero non compariranno nella fiction ...

Ascolti tv - "The Good Doctor" non ha rivali : oltre 4 milioni per la Fiction : La terza puntata della serie tv americana, in prima visione su Rai 1, conquista ancora una volta il prime time

SACRIFICIO D'AMORE / Anticipazioni - il 1 agosto non va onda : la Fiction torna l'8 agosto con un colpo di scena : SACRIFICIO D'AMORE, Anticipazioni: il 1 agosto la fiction non va in onda per Temptation Island! Lo show torna l'8 agosto con tanti colpi di scena per il pubblico.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 22:55:00 GMT)

Replica Le verità nascoste ottava puntata : Fiction NON disponibile su Mediaset Play : Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la fiction Le verita' nascoste che vediamo in onda tutti i venerdì sera in prima visione assoluta. Ieri sera è andata in onda l'ottava puntata di questa prima serie che non sta brillando dal punto di vista degli ascolti televisivi. Tuttavia coloro che ieri sera non erano davanti al televisore per re la puntata de Le verita' nascoste rimarranno delusi nel sapere che la fiction non può essere recuperata in ...

Camorra - la Fiction di Di Lauro jr. La Corte d'Assise : 'Non è pazzo' : Non è necessario disporre nuovi accertamenti sulla sua capacità di stare in giudizio, sulla sua tenuta psicologica, insomma sulle sue condizioni mentali. Sì, d'accordo, da anni rifiuta ogni contatto ...

Tra Fiction e realtà - i veri scienziati non sono come Frankenstein Junior : L’alta formazione e la ricerca creativa sono entrati da quasi 20 anni in un declino inesorabile, non solo in Italia. come cerco di raccontare nell’ultimo libro (Morte e resurrezione delle università) è una questione che dovrebbe riguardare tutti, non soltanto gli addetti ai lavori. La sfida per ricostruire un modello educativo partecipato, inclusivo e orientato al sapere e alla conoscenza è una sfida seria. E, se perduta, non sarà perduta da una ...

Sacrifio d’amore non va in onda l’11 luglio : quando tornerà la Fiction con Francesco Arca? : Un altro mercoledì senza Sacrificio d'Amore. Anche oggi, 11 luglio, la fiction con Francesco Arca e Francesca Valtorta non andrà in onda su Canale 5 e non per via dei bassi ascolti, almeno sembra, ma per i Mondiali. Il calcio torna protagonista in Russia e anche nel prime time della rete dove oggi andrà in onda tenendo occupato il mercoledì sera dedicato proprio a Sacrificio d'Amore. La fiction è rimasta in panchina a lungo dopo le tre ...

Lino Guanciale stop alle Fiction dopo La Porta Rossa 2? “Non voglio far venire la nausea” : Lino Guanciale è l'attore del momento. Da un paio d'anni è tra i protagonisti delle fiction Rai più amate: da Che Dio ci Aiuti a L'Allieva, Non Dirlo al Mio Capo e La Porta Rossa, l'attore abruzzese è super richiesto e perciò molto impegnato da un set all'altro. A causa di questo lavoro intenso, però, Lino potrebbe decidere di prendersi una pausa. In un'intervista con Io Donna, il Leonardo Cagliostro de La Porta Rossa - attualmente sta ...